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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Szafnauer: "Yakında döneceğim"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, emeklilik gibi bir planı olmadığını ve 12 aydan kısa bir sürede F1'e döneceğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Alpine geçen hafta sürpriz şekilde takım patronu Otmar Szafnauer'in kontratının Belçika GP sonrası feshedileceğini duyurdu.

Szafnauer, yeni bir yapı kurmak ve takımı şampiyonluk potasına taşımak amacıyla geçen yılın başında takıma katılmıştı.

Belçika GP hafta sonunu takımın başında geçiren Szafnauer, pazar akşamı görevini resmen bıraktı.

Speed City Broadcasting ile yaptığı bir görüşmede Szafnauer, işbirliğini durdurma kararının karşılıklı olduğunu çünkü Renault üst yönetiminin "gerçekçi olmayan beklentiler" içerisine girdiğini dile getirdi.

Szafnauer, "Karar kesinlikle karşılıklıydı."

"Değişikliklerin etkisinin fark edilebilir hale gelmesi için gereken zaman dilimini onlara açıkladım."

"Formula 1 takımı bir futbol takımı gibi değildir. İçerisinde iki pilotunuz, mekanikerleriniz, mühendisleriniz ve çok daha fazlasının bulunduğu 998 çalışanınız vardır. Dolayısıyla değişiklikler zaman alır."

"Renault'nun patronları belirtilen son tarihi kabul etmediler. Aksine daha hızlı olmak istediler, bunu da biz kabul etmedik. Yani evet, karar karşılıklıydı." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

Szafnauer kariyerine Formula 1'de devam etmek istediğini de ekledi.

"Sözleşmenin detaylarına girmek istemiyorum fakat yıl boyunca başka takımlar için çalışamasam da, Formula 1'de çalışmama engel bir durum yok."

"Örneğin, bir güç ünitesi tedarikçisinde iş bulabilirim ya da Formula 1'e veya FIA'ya yardım edebilirim. Muhtemelen yakında, 12  aydan önce geri döneceğim."

"Elbette başarmak istediğim şeyi başaramadım. Alpine'i üst düzey bir takım haline getirmeyi umuyordum ve bu yolda ilerliyordum."

"Tüm iyi mühendislerin 2024 ve 2025'e kadar sözleşmelerinin olması üzüntü vericiydi. Umarım takıma katılmaya devam ederler ama bu artık onların elinde."

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