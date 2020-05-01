Szafnauer, Wolff'un Aston Martin'de görev alacağını reddetti

Aston Martin, Racing Point takımının sahibi Lawrence Stroll'un, Ocak ayında İngiliz otomobil üreticisinden hisse alması sonrası, 2021'de bir fabrika takımı ile F1'e dönecek.

Mercedes F1 takım patronu Wolff, bu ayın başlarında "kişisel yatırım" kapsamında Aston Martin'den %0.95'lik bir hisse satın almıştı.

Mercedes'le yeni sözleşme görüşmeleri yapan Wolff, Alman üreticideki görevine bağlı kalacağını açıklamış ve "kısa vadede hiçbir şey değişmeyecek." demişti.

Racing Point CEO'su Szafnauer, Wolff'un Aston Martin'e katılmasından "kesinlikle" mutluluk duyduğunu, ancak daha önce Williams'la da çalışan Avusturyalı Wolff'un Aston Martin'in F1 ekibiyle bağlantılı olacağına inanmadığını söyledi.

Szafnauer, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Mercedes'te inanılmaz bir iş çıkardı, ancak takımımızda herhangi bir hissesi yok."

"Bir yol otomobili şirketinden hisse satın almak, zarar eden bir Formula 1 takımından hisse almaktan tamamen farklı." dedi.

Szafnauer, Wolff ile uzun süredir konuşmasa bile Aston Martin'e yaptığı yatırımın, mantıklı bir iş hamlesi olduğunu düşünüyor.

Szafnauer, "Avustralya Grand Prix'sinden bu yana, yaklaşık altı ya da yedi haftadır onunla konuşmadım. Onu Zoom ile yaptığımız bu toplantılarında birkaçında gördüm, ama ona bu konuda herhangi bir soru sormadım."

"Ama Toto'yu tanıyorum ve yaptığı şeyin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum, hisse fiyatına ve eğilime bakarsanız satın almak için doğru bir zamandı."

"Toto bu konuda oldukça akıllı bir adam ve sanırım bu tür şeylerle biraz para kazanmayı başardı. Bu kesinlikle doğru ve satın almak için iyi bir zaman." dedi.

Aston Martin, finansal endişelere rağmen gelecek yıl Formula 1'le ilgili planlarında geri adım atmayacağını açıklamıştı.