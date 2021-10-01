Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"

Whitmarsh, kısa bir süre önce takım tarafından oluşturulan Aston Martin Performance Technologies Group'un CEO'su olmuştu.

63 yaşındaki Whitmarsh, 2014'te McLaren'dan ayrılmasından beri Ben Ainslie Racing ile America’s Cup'ta çalışmış ve sonrasında BAR Technologies'e katılmıştı.

Ayrıca yeni finansal düzenlemelerin hazırlanış sürecinde, FIA için danışmanlık rolü de üstlendi.

Szafnauer, Whitmarsh'ın yeni görevinin Formula 1 dışında oldukça büyük bir kapsamı olduğunu söylüyor. Szafnauer'e göre Whitmarsh, Aston Martin'in Formula 1'deki teknolojisini, spor dışına taşıma çalışmalarına liderlik edecek ve bundan ötürü de kendisinin takım patronluğu rolüne etki etmeyecek.

Szafnauer, "Formula 1 tarafı, benim liderliğim altında olacak ve o da kendi görevimi yerine getirecek. Yani hâlâ F1 takımının Başkanı ve CEO'su olacağım. Martin ise Group'un CEO'su olacak ve F1 tarafı ona doğru rapor verecek.

"Henüz planlamadığımız tek şey, farklı departmanlara tam olarak ne kadar zaman ayıracağı.

"Başlangıçta vaktinin çoğunu Aston Martin Performance Technologies'i büyütmeye harcayacağını düşünüyorum çünkü son deneyimi daha çok bununla ilgiliydi ve F1'e o kadar da çok odaklanmıyordu."

"Sonuç olarak planlanmayan tek şey, zamanının ne kadarının nerede harcayacağı.” dedi.

Martin Whitmarsh Photo by: JEP / Motorsport Images

Takımın yeni Silverstone fabrikasının, yarış dışı projeleri kapsayacak şekilde tasarlandığı biliniyor. Szafnauer, Whitmarsh'ın hem McLaren hem de BAR'da çalışırken kazandığı deneyimler sayesinde, sahip oldukları teknolojiyi spor dışındaki alanlarda kullanma konusunda kendilerine değerli bilgiler getireceğini düşünüyor.

"Faaliyetlerini genişletmeye başladıkları dönemde McLaren'daydı, bu yüzden süreci hızlandırmak için gerekli deneyime sahip ve bunu yaparken bizi kısa yollardan götürebilir."

"Ayrıca yeni bir şirket kurmak ve buradaki teknolojiyi kargo gemilerine taşımak adına sürat teknesi yarışlarıyla ilgili yedi yıllık bir deneyimi var."

"Bu, uygulamalı teknoloji işinin bir türü ve odak noktası, teknoloji transferi. Bu konuda iyi bir tecrübesi var ve performans teknolojisi tarafında gelişimi hızlandırmamıza yardımcı olacak."