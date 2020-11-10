Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Sebastian Vettel, son şampiyonluğunu 2013 yılında aldı ve Ferrari'deki özellikle son birkaç yıllık dönemine beklentileri karşılayamadı.

Alman pilot, bu yıl kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor ve Charles Leclerc'le aynı performansı göstermeyi başaramadı.

33 yaşındaki pilot sezon sonunda Ferrari'den ayrılarak Aston Martin'e geçecek ve tamamen farklı bir ortamda yarışacak.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in sorununun tamamen psikolojik olduğunu ve takıma katıldığı zaman eski formunu yakalayabileceğini söyledi.

Szafnauer, “Sebastian henüz 33 yaşında ve unutmamalıyız ki bu yaştaki sürücüler henüz performans olarak zirve seviyesini geride bırakmamış olurlar. Bu yarışta iyi seviyedeler ve hatta ilerlemeye devam edebilirler."

"Sebastian'ın bir Formula 1 aracını kullanmayı unuttuğunu sanmıyorum. O dört kez dünya şampiyonu ve şampiyonluğu kazanmak için ne yapması gerektiğini biliyor. Bizim açımızdan, bunu ondan öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Sebastian'ın takım arkadaşının gerisinde kaldığını görüyoruz, fakat aracıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Aynı zamanda bu tamamen psikolojik bir sorun."

"Sonuçların %99'u sürücünün kafasında neler olduğuna bağlı. Sebastian'ı psikolojik anlamda doğru dengeye getirmeyi başarırsak ve Ferrari'de olandan daha az baskı hissederse, o zaman harika bir pilot kadromuz olacak."

"Lance, dört kez dünya şampiyonundan çok şey öğrenebilir." dedi.