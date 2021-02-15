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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

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Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"
Ekleyen:
, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'i eski araçlardan biriyle piste çıkaramayacaklarını doğruladı.

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrıldı ve yeni sezonda Aston Martin F1 ekibi ile mücadele edecek.

Vettel'in takıma daha kolay adapte olabilmesi için eski araçlardan biriyle piste çıkıp çıkmayacağı konusunda tartışmalar vardı.

Ancak takım patronu Otmar Szafnauer, Auto Motor und Sport ile olan röportajında, motorları Mercedes'ten kiraladıklarını ve bu yüzden ellerinde kullanabilecekleri bir motor ya da vites kutusu olmadığını belirtti.

Sözlerine Vettel'in fabrikaya tekrar ne zaman geleceğini yorumlayarak başlayan Szafnauer, "Şu anda her şey seyahat durumuyla ilgili kurallara bağlı. Planımız, testlerden önce fabrikaya geri dönmesini sağlamak."

"Önümüzde sadece birkaç hafta var. Araca uyguladığımız son güncellemeleri deneyebilmesi için simülatörü hâlâ güncellememiz gerekiyor."

"Eski bir araçla piste çıkmasını sağlayamayız çünkü büyük bir takım değiliz. Mesela motorları ve vites kutularını kiralıyoruz. Yani aslında kullandığımız bu üniteler, bize ait değiller. Sezon bittikten sonra iade etmemiz gerekiyor. Bu yüzden ona verebileceğimiz eski ve sürülebilir bir aracımız yok." dedi.

Szafnauer, 2021'de galibiyet alabileceklerine inanıyor.

"Sezona geçen yıl bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Genel anlamda üçüncü en hızlı araca sahiptik ama McLaren'ın gerisinde dördüncü olduk. Çok şanssızdık. Puan anlamında daha tutarlı olmamız gerekiyor ve eğer bunu yapabilirsek, şampiyonada üçüncü olabiliriz."

"Bence piste çıkar çıkmaz podyum için savaşmalıyız. Bahreyn veya Türkiye'de olduğu gibi işler bizim lehimize giderse de pole pozisyonu almalı ve birkaç galibiyet şansına sahip olmalıyız."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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