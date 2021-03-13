Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
273 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi" Sonraki / Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"
Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin, son 2 gündür sezon öncesi testleri sırasında bazı sorunlar yaşıyor. Dün, takımın yeni aracı AMR-21'de bazı elektriksel sorunlarla karşılaşıldı, bugün ise aracın vites kutusu arıza yaptı ve tamamen değiştirilmesi gerekti. Takım patronu Otmar Szafnauer, tüm bunların, takımın yeni pilotu Sebastian Vettel'i nasıl etkilediğini açıkladı.

Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

Szafnauer, öncelikle testlerin ilk gününün Vettel için nasıl geçtiğine değindi: “Dün iyi bir gün geçirdi, geribildirimleri çok detaylı ve çok açık. Mühendisler ondan çok iyi geribildirimler aldı."

"Yani evet, çok iyi bir iş etiğine sahip ve peşine düşebileceğimiz en küçük performans kırıntısını yakalamaya çalışıyor. Bu sayede, o kadar yarışı ve şampiyonluğu nasıl kazandığını anlayabiliyorsunuz.”

Sonrasında Vettel'in araç hakkındaki fikri sorulduğunda takım patronu şu cevabı verdi: “Henüz erken. Aracı çok zorlamadı, henüz onunla pek performans turu atmadık. Bu yüzden henüz büyük sorunlar konusunda konuşamam. Bugün ve yarın bunu yapacağız.”

Sabah vites kutusunda problem yaşayan Aston Martin, henüz testin ilk dakikalarında aracı pit garajına çekmek zorunda kalmıştı. Sonrasında vites kutusunu değiştirmek zorunda kalan takım, yeni pilotu Sebastian Vettel'i sadece son 7 dakika kala piste çıkarabilmişti.

Bu durumda takımın aracı ve Mercedes'ten aldıkları yeni arka kısmı anlayıp anlayamadığı sorulduğunda Szafnauer, “Önemli ölçüde test zamanı kaybettik, artık sorunu çözdüğümüze göre mühendislerin, en önemli işlerin halledilebilmesini sağlamak adına test programını gözden geçireceğine eminim, böylelikle sezona girerken aracı anlayabileceğiz."

"Öncelikle bu geliyor, sonrasındaysa Seb üstünde de bir etkisi olacak çünkü ilk yarıştan önce araçla daha az zaman geçirmiş olacak ve şu anda tek ihtiyacı aracın içinde olabildiğince zaman geçirebilmek; çünkü onun alışık olduğundan daha farklı bir takımız, daha farklı bir aracımız var ve daha farklı bir güç ünitesi kullanıyoruz."

"Fakat kalan zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.” cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

Önceki haber

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

Sonraki haber

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

56 dk
2
Formula 1

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

4s
3
Formula 1

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

1s
4
Formula 1

Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

1s
5
Formula 1

Hamilton: "Endişelenmek için herhangi bir sebep yok"

2s
Son Haberler
Brawn: "Sprint yarışı, pazar günkü ana yarışın değerini düşürmeyecek"
F1

Brawn: "Sprint yarışı, pazar günkü ana yarışın değerini düşürmeyecek"

18dk
Mazepin: "Giovinazzi'yi geçerken neredeyse kaza yapıyordum"
F1

Mazepin: "Giovinazzi'yi geçerken neredeyse kaza yapıyordum"

38dk
Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider
F1

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

56dk
Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"
F1

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"

1s
Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"
F1

Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

1s
Son Videolar
F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
7s

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
8s

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

More from
Memet Kağan Bilgili
Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Sainz: "Henüz aracı sınırda sürdüğümü sanmıyorum"
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Henüz aracı sınırda sürdüğümü sanmıyorum"

More from
Sebastian Vettel
BWT'nin marka elçisi olan Vettel, pembe kask tasarımına geçti
Formula 1 / Son dakika

BWT'nin marka elçisi olan Vettel, pembe kask tasarımına geçti

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı! Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek Aston Martin lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

Hamilton: "Endişelenmek için herhangi bir sebep yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Endişelenmek için herhangi bir sebep yok"

McLaren'ın difüzör bölgesindeki "farklı" çözümü ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın difüzör bölgesindeki "farklı" çözümü ortaya çıktı

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"

Alpine'in jumbo hava girişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine'in jumbo hava girişinin arkasında ne var?

Son Haberler

Brawn: "Sprint yarışı, pazar günkü ana yarışın değerini düşürmeyecek"
F1 Formula 1 / Haberler

Brawn: "Sprint yarışı, pazar günkü ana yarışın değerini düşürmeyecek"

Mazepin: "Giovinazzi'yi geçerken neredeyse kaza yapıyordum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Giovinazzi'yi geçerken neredeyse kaza yapıyordum"

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider
F1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.