Szafnauer: "Vettel mühendislere, çok iyi geribildirimlerde bulunuyor"

Szafnauer, öncelikle testlerin ilk gününün Vettel için nasıl geçtiğine değindi: “Dün iyi bir gün geçirdi, geribildirimleri çok detaylı ve çok açık. Mühendisler ondan çok iyi geribildirimler aldı."

"Yani evet, çok iyi bir iş etiğine sahip ve peşine düşebileceğimiz en küçük performans kırıntısını yakalamaya çalışıyor. Bu sayede, o kadar yarışı ve şampiyonluğu nasıl kazandığını anlayabiliyorsunuz.”

Sonrasında Vettel'in araç hakkındaki fikri sorulduğunda takım patronu şu cevabı verdi: “Henüz erken. Aracı çok zorlamadı, henüz onunla pek performans turu atmadık. Bu yüzden henüz büyük sorunlar konusunda konuşamam. Bugün ve yarın bunu yapacağız.”

Sabah vites kutusunda problem yaşayan Aston Martin, henüz testin ilk dakikalarında aracı pit garajına çekmek zorunda kalmıştı. Sonrasında vites kutusunu değiştirmek zorunda kalan takım, yeni pilotu Sebastian Vettel'i sadece son 7 dakika kala piste çıkarabilmişti.

Bu durumda takımın aracı ve Mercedes'ten aldıkları yeni arka kısmı anlayıp anlayamadığı sorulduğunda Szafnauer, “Önemli ölçüde test zamanı kaybettik, artık sorunu çözdüğümüze göre mühendislerin, en önemli işlerin halledilebilmesini sağlamak adına test programını gözden geçireceğine eminim, böylelikle sezona girerken aracı anlayabileceğiz."

"Öncelikle bu geliyor, sonrasındaysa Seb üstünde de bir etkisi olacak çünkü ilk yarıştan önce araçla daha az zaman geçirmiş olacak ve şu anda tek ihtiyacı aracın içinde olabildiğince zaman geçirebilmek; çünkü onun alışık olduğundan daha farklı bir takımız, daha farklı bir aracımız var ve daha farklı bir güç ünitesi kullanıyoruz."

"Fakat kalan zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.” cevabını verdi.