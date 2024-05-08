Szafnauer: "Verstappen takım değiştirmemeli"

Max Verstappen daha önce birden fazla kez takımda ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi ve bu yorumlar Red Bull kampı tarafından da desteklendi .

Ancak padokta Verstappen'in 2024 sonunda Red Bull Racing'den ayrılacağı iddiası dolaşmaya devam ediyor.

Eski Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Verstappen'e gelecek sezon için takım değiştirmeme tavsiyesinde bulunuyor.

Szafnauer, ”Elimde kesin bilgiler yok, dolayısıyla sadece tahmin yürütebilirim fakat Christian Horner'ın yerinde olsaydım Max'i takımda tutmaya çalışırdım."

"O harika bir yarışçı ve onu yarışırken gördüğümüz için çok şanslıyız. Max'in yerinde olsaydım, mevcut seviyede kaldığı sürece sürece Red Bull'da devam ederdim."

"2025 yılında sadece Adrian Newey gitmiş olacak, diğer herkes kalacak. Takım hâlâ Honda güç ünitesine ve iyi bir şasiye sahip olacak. Kurallar da değişmeyecek. Ayrılmanın ne anlamı var?"

"2026'da büyük değişiklikler olacak ve kimse kimin avantajlı olacağını bilmiyor."

"Güç üniteleri de değişecek. Bu yüzden kariyerinize devam etmek için hangi takımın en iyi seçenek olacağını tahmin etmemiz gerekecek."

"Fakat Max'in yerinde olsaydım, 2025'te takımda kalırdım." dedi.