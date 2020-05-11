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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Üreticiler artık F1'in öncelikli olmadığına karar verebilir"

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Szafnauer: "Üreticiler artık F1'in öncelikli olmadığına karar verebilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 May 2020 10:16

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer'e göre üreticiler, COVID-19 krizinin etkilerini hissetmeye başlamalarının ardından Formula 1'de yarışmanın artık bir öncelik olmadığına karar verebilir.

Liberty Media'nın geçen hafta yayınladığı Formula 1 finansal raporuna göre yılın ilk çeyreğindeki gelirler geçen yıla kıyasla %84 oranında azaldı ve F1 takımları şu noktada salgının ekonomik boyutuyla mücadele ediyorlar.

Sezonun ilk 10 yarışı iptal edildi ya da ertelendi. Bu da takımların elde ettiği para ödülünü doğrudan etkileyen bir durum.

Bu, griddeki bazı takımların geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı ve Claire Williams, F1'in bu yıl yarış yapılamaması halinde pek çok takımı kaybedeceğini söyledi.

Racing Point takım patronu Szafnauer ise F1'in sporda yer alan herkes için endişelenmesi gerektiğini söylerken, üreticilerin F1 programlarını devam ettirmek yerine yol araçlarına odaklanmasından korkuyor.

Szafnauer, Sky Sports F1'e verdiği röportajda, "Otomobil üreticileriyle ilgili sorun, yol arabalarını geliştirmek ve satmakla ilgili düzenli işlerinin son derece pahalı olması."

"Bu, çok büyük bütçeler gerektiren bir iş sektörü. Onların işleme için ayırdıkları sabit bütçe yok yüksek. Bu maliyetlerin bir kısmını telafi edip etmeyecekleri, iş döngülerinde nerede olduklarına bağlı."

“Bu şey sizi araçların üretim döngüsünde, milyarlarca dolar yatırım yaptığınız bir noktada yakaladıysa ve şimdi bunların bir kısmını araç satışlarından geri almayı umuyorsanız ve bu gerçekleşmiyorsa, o zaman bunun etkisi büyük olabilir."

"Eğer büyük bir otomobil üreticisiyseniz, kendinize yarışın gerçekten sizin ana faaliyetiniz olup olmadığını sormalısınız. Ve ana faaliyet yarışmak değil, araç satmak. Bu tür kararlar vermelisiniz." dedi.

Szafnauer, 2008 sezonunda ekonomik kriz nedeniyle Formula 1'den çekilen Honda'nın F1'deki strateji ve iş planlaması direktörüydü.

Szafnauer, “Honda'nın o dönem mümkün olduğunca beklediğini hatırlıyorum, çünkü o sırada Formula 1'den ve yarışlardan çekilmek istemiyorlardı."

“Ama ne yazık ki 2008'deki mali krizin sonu gelmeyecek gibi görünüyordu. Otomobil satışları hiçbir zaman toparlanmayacak gibiydi ve işte o noktada çekilmeye karar verdiler."

“Görünüşe bakılarsa araç satışları arttı ve geri döndüler. Bence aynı şey burada da olacak."

“Bunun üstesinden geleceğiz, otomobil satışları geri yükselecek, daha fazla talep olacak ve başaracağız."

“Ancak mümkün olan en kısa sürede yarışlara başlamamız çok önemli." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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