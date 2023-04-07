Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak"

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Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Avustralya GP'sinin ardından normalde 16 Nisan'da Çin GP'si düzenlenecekti; ancak ülkenin COVID-19 tedbirlerini gevşetmemesi sonucu yarış iptal edildi.

Ocak ayında Çin yarışının yerinin doldurulmayacağı kesinleşti, böylece Nisan ayında arka arkaya üç hafta sonu yarışsız kaldı. Bu durum taraftarlar ve organizatörler için kötü, takımlar için ise iyi haber anlamına gelmekte.

Geçen hafta bu konuya değinen Szafnauer, üç haftalık aranın ihtiyaç duydukları tüm yedek parçaları üretmeleri için değerli bir fırsat olacağını söyledi.

Szafnauer, "Bu ara planlanmamıştı, ancak hem bol miktarda yedek parça üretebilmek, hem de güncelleme yapmak için hoş bir ara."

"Daha da zorlayabilmek için yeterince parça üretmeye çalışıyoruz, herkes çok çabalıyor. Dolayısıyla aranın bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir sonraki yarış Bakü'de; yüksek hızlı sokak pisti geçtiğimiz sezonlarda birçok ağır kazaya sahne oldu ve bu yıl sprint yarışının da eklenmesiyle araçların hasar görme riski artacak.

Bu durumu hesaba katan Szafnauer, "Bakü bir cadde pisti ve bazı duvarlar piste oldukça yakın, dolayısıyla tehlike daha fazla."

"Güzel olan şey, hem sprint yarışına hem de Bakü'deki yarışa hazırlanmak için bazı yedek parçalar üretebileceğimiz üç hafta aramızın olması."

"Umarım her şey yolunda gider ve Miami'de sıkıntı çekmeyiz."

"Üç hafta ara aynı zamanda daha fazla güncelleme planlamanıza olanak tanıyor ve zamana sahip olduğunuzu bilerek biraz daha farklı planlar yapıyorsunuz."

"Biz de Bakü'de iyi bir güncelleme getireceğiz, Miami'de birkaç güncellememiz daha olacak, sınırları zorlamaya devam ediyoruz."

"Önemli olan tüm güncellemelerin çalışması ve simülatördeki verilerin pistteki verilerle uyuşması. Geçen yıl iyi bir korelasyon yakaladık, eğer bunu devam ettirirsek sezon boyunca diğerlerini yakalamaya devam edeceğiz."