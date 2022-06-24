Szafnauer: "Toplantılardaki Netflix kameraları F1'i güçlendirebilir"

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Toplantı, Chase Carey'nin başlattığı bir gelenek olan, Stefano Domenicali'nin ev sahipliğinde düzenli olarak yapılan ve resmi olmayan 'kahve sabahlarından" biriydi.

Drive to Survive kameraları Montreal'de Toto Wolff'u takip ediyordu ve toplantıyı görüntülemelerine izin verildi.

Kameralar, Wolff, Mattia Binotto ve Christian Horner arasında FIA'nın dalgalanma ve zıplama konusundaki teknik direktifi üzerine gerçekleşen hararetli bir tartışmayı görüntüledi.

F1'dekiler, toplantıdaki bazı isimlerin kameralara oynadığını öne sürdü ve Horner, "biraz tiyatro" olduğunu belirtti.

Kameraların bir fark yaratıp yaratmadığı sorulan Szafnauer şunları söyledi: "Bir şeyler söyleme konusundaki ağzı sıkılığıma kesinlikle katkısı oldu! Netflix orada olmalı mıydı olmamalı mıydı bilmiyorum."

"Yıllar önce Senna filmini izlediğimi hatırlıyorum, o toplantılarda kameralar vardı. Yani taraftarlar için iyi bir şey ama olanları anlamaları bize yardımcı olur mu? Belki."

“Aksi takdirde orada olmayacak bir drama yaratıyor mu? Bilmiyorum. Söylemesi zor çünkü bu, kontrollü bir deney değil. Bilmek için onlar olmadan aynı toplantıyı yapmak zorundayız. Yani bilmiyorum."

"Fakat insanlar bir etkisi olduğunu düşüneceklerdir ve belki de vardır. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Fakat bu tür şeyleri taraftarların görmesi ve anlaması spora biraz daha ilgi çekiyor. Bence bu iyi."

Görüntülerin, Şubat ayında beşinci sezon yayınlanana kadar izlenmeyeceği hatırlatılan takım patronu şunu ekledi: "Bu, yine de hiç görmemekten daha iyi. Netflix geriye dönüp bakılmasını sağlıyor."

A video camera on the red carpet Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Szafnauer, uçakta Drive to Survive sayesinde F1'le ilgilenmeye başlayan taraftarlar ile tanıştığını anlattı.

Takım patronu, "Chicago'dan ve Michigan'dan iki kişiyle tanıştım."

"İkisi de 'COVID F1 taraftarlarıyız' dedi. Bunun ne anlama geldiğini sordum ve COVID sırasında TV'de sadece F1 olduğundan ve pek de ilginç gelmeyen hatırlayamadığım başka bir şeyden daha bahsettiler!"

"Yani, tüm F1 yarışlarını, sonrasında Netflix'i izlediklerini ve artık bir anlayışa sahip olduklarını söylediler. Ayrıca, yarış izlemek için Detroit ve Chicago'dan geliyorlardı. Biri Miami'ye de gitmişti. Yani Kanada ikinci yarışıydı."

"Eğer bu, insanların ilgisini çekmeye yardımcı olacaksa -çünkü harika bir sporumuz olduğunu ve önceden bir sır gibi saklandığını düşünüyorum- ve daha fazla insan buna maruz kalırsa hepimiz için daha iyi olur." dedi.