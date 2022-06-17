Szafnauer: "Takımlar yeni taban destek kolu yüzünden protesto edilebilirler"

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Yayınlanan teknik direktif kapsamında, takımların araçlarındaki şiddetli zıplamayı azaltmak için tabanlarında yapılacakları belirli değişikliklere izin verileceği söylendi. Bu değişiklik, ekstra bir taban destek kolunu da kapsıyor.

Fakat Szafnauer, direktifin bir kural kadar güçlü olmadığını ve herhangi bir değişikliğin kural dışı olabileceğini söyledi. Ayrıca bu direktifin çok geç yayınlandığını ve Alpine'in taban değiştirme fırsatından yararlanamadığını da sözlerine ekledi.

Szafnauer, "Teknik direktif, sorumlu teknik başkanımızın buraya gelirken yayınlandı. Yani çok geçti ve burası için bir destek kolu üretemedik."

"Bu bir teknik direktif ve teknik direktifler hepimizin de bildiği gibi kural değildir."

"Yani sıralama turlarında ve yarışta bunu kullanmayabiliriz. Eğer takımlar bu destek kollarını getirdiyse, onlar incelenebilir ve protesto edilebilir. Yani bugünkü haliyle kurallara aykırı olabilir."

"Fakat burada destek kolumuz yok ve maalesef ki ekstra bir destek kolunuz varsa aracı daha aşağıda ve daha sert bir şekilde çalıştırabilir ve avantaj kazanabilirsiniz." dedi.

Takım patronu, Alpine'in, aracın tabanını Silverstone öncesinde teknik direktife göre uyarlayacaklarını söyledi.

Szafnauer, "Aracın ağırlığına mal olsa da tabanı sertleştirmeyi tercih ettik. Hepimizin tartıştığı gibi, hâlâ fazla ağır olan bazı araçlar var ve bu, tabanı sertleştirmek ve araca ağırlık eklemek arasında aldığınız bir karar. Fakat size yeni bir destek kolu verildiyse, o zaman ağırlık eklemeniz gerekmez." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Rakip takım patronları da direktifin zamanlaması konusunda hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

Aston Martin takım patronu Mike Krack, "İyi olmadı çünkü tüm takım seyahat ediyordu."

"Evet bir şey yapabilirsiniz ama ne yaptığınıza gerçekten emin olmanız gerekiyor. Bunun ne işe yarayacağını önceden bilmeniz gerekiyor."

"Yani burada koruyucu bir yaklaşım benimsemeniz ve bunu bir sonraki yarış için incelemeniz gerektiğini bir düşünüyorum. Fakat dediğim gibi, zamanlama gerçekten daha iyi olabilirdi.” dedi.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost da şunları söyledi: "Zamanlama kesinlikle iyi değildi çünkü çoğu kişi seyahat ediyordu ve yarıştan birkaç gün önce teknik direktif yollamak yapılacak en iyi şey değil."

"Özellikle Formula 1 aracının tabanı çok hassas bir parça. Hiçbir inceleme yapmadan herhangi bir parça koyamazsınız."

"Bu yüzden, ne yapacağımızı, tabanın sertleştirilmesiyle ve diğer şeylerle ilgili teknik direktif üzerinde hangi yöne gideceğimizi bulmamız gerekiyor ve bu biraz zaman alıyor. Elbette bunu burada yapmayacağız ve sonra Silverstone için ne ayarlayabileceğimize bakacağız.”