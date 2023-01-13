Szafnauer: "Takımlar çalışanları farklı departmanlara kaydırıp bütçe sınırının altında kalıyorlar"

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Motor sporları dışı teknoloji departmanlarına sahip olan fabrika takımları, bütçe sınırı kapsamında küçülmeye gitmeleri gerektiği için önemli çalışanlarını bu departmanlara kaydırdılar. Bu çalışanlar, gerektiğinde F1'e geri döndürülebiliyor ve bütçe sınırının dışında kalıyorlar.

Alpine'in de başlangıçta bu yöntemden faydalandığını söyleyen Szafnauer, daha büyük rakiplerin çeşitli hokkabazlıklar yaparak kurallar dahilinde nasıl daha etkili çalışacaklarını öğrenmekte hızlı davrandıklarını itiraf ediyor.

Szafnauer, "Bazı takımlar şu an bütçe sınırının altında kalırken daha fazla çalışana sahip olabilmek için değerlendirilebilecek boşlukları veya organizasyonel değişiklikleri daha iyi anlamaya çalışıyor. Ancak biz henüz o noktada değiliz."

"Bir anda çıkıp '100 kişiyi işten çıkardım ama şimdi onları geri işe almak istiyorum' diyebiliyorlar, çünkü bu kişiler ya tam bir çalışan statüsünde olmuyor, ya da bazı pazarlama işleri yaparak sporla bağlantısını koruyor."

"Biz henüz o noktada değiliz, bu yüzden başlangıçta açıktan faydalanmanın avantajının ortadan kalktığını düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Alpine'in F1 dışında iş yapan bir teknoloji departmanına sahip olduğunu belirten Szafnauer, bu departmanın yeterince büyük olmadığını da ekledi.

Szafnauer, "Bu alanda çalışmalara başladık. Oldukça ufak bir departmanımız var, yaklaşık iki kişi çalışmakta. Alpine için parça üretimi de dahil olmak üzere devam eden üç proje var."

"Tasarım kaynağımızı kullanmıyoruz. Alpine arka kanadı gibi bileşenleri yapmak için üretim kaynağımızın bir kısmını kullanıyoruz, bazı CFD çalışmaları yapılıyor, bazı tasarım işleri gerçekleştiriliyor, ancak çok fazla değil. Daha sonra da üçüncü şirketlerden yardım alıyoruz."

"Emekliye ayrılan bazı çalışanlarımız vardı, aslında onları da Alpine aracına yardım etmeleri için kullanabilirdik. Biz de öyle yaptık."

"Dediğim gibi, takım dışı bir departmana sahibiz, ancak yalnızca iki kişi çalışıyor, yüzlerce kişi değil!" dedi.