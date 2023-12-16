Szafnauer: "Takıma ilk geldiğimde Alpine'de bütçe açığı vardı"

Szafnauer, 2022 sezonu öncesinde Alpine'in takım patronu oldu, ancak 2023 Belçika Grand Prix'si itibariyle takımdan ayrıldı.

Szafnauer'in yanı sıra sportif direktör Alan Permane'nin ve teknik direktör Pat Fry'ın da takımdan ayrıldığı doğrulandı. Yakın zamanda Alpine Academy ile çalışmaya başlayan eski yarış direktörü Davide Brivio'nun da 2023 sonunda ayrılacağı doğrulandı.

2021 yılından bu yana Formula 1, her takıma sezon başına bir bütçe sınırlaması getirdi ve Mercedes, Red Bull ve Ferrari gibi takımlar buna uymak için harcamalarını önemli ölçüde azalttı.

Çoğu takımın şu anda bütçe sınırları içerisinde faaliyet göstermesi bekleniyor, Alpine de ana markaları olan Renault'nun çalışma takımı olarak, bu sınır içerisinde F1 zirvesine geri dönmek için 100 yarışlık bir plan hazırladı.

Ancak Szafnauer, takıma ilk geldiğinde durumun böyle olmadığını doğruladı.

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YouTube kanalında Peter Windsor ile yaptığı bir röportajda Szafnauer'e bütçe üst sınırının kapsamlı personel alımına gerek kalmadan orta sıralardaki takımları geliştirmek için tasarlanıp tasarlanmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, ama bu zaten sınıra ulaştığınızı varsayıyor."

"Eğer değilseniz, o zaman personel işe almak için boşluk var demektir. Alpine'de bu vardı çünkü sınırda değildik."

Windsor bunu duyunca şaşırdığını ifade ederken, Szafnauer şunları da ekledi: "Ben takıma ilk gittiğimde üst sınır ile aramızda çift haneli milyonlar vardı, dolayısıyla işe alım için boş alanımız vardı."

Szafnauer, ekibinin hangi alanlarının güçlendirilmesi gerektiğine dair genel bir değerlendirme yapmasının en az altı ay aldığını ve işe alım misyonunu aerodinamik performans grubuna odakladığı önemli bir departman olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, mola veriyor

"Her zaman değişim uğruna değişim yapmamanız gerektiği felsefesine sahip oldum."

"İyi bir anlayışa sahip olmanız ve değiştirdiğiniz için daha iyi olacağını bildiğiniz alanlarda değişiklik yapmanız gerekir, ben de Alpine'de tam olarak bunu yaptım."

"Bu yüzden biraz zaman ayırdım, eksik olan alanları tespit ettim ve sonra değişiklikler yapmaya başladım."

"Oraya gittiğimde, ayrı bir aero performans grubu yoktu. Daha büyük takımlarda aerodinamik performansla ilgilenen 20-25 kişi var ve bu aero grubundan ayrı bir grup. Neredeyse bir araç dinamiği grubu gibi ama aeroya odaklanıyor ve Alpine'de böyle bir grup yoktu."

"Ancak ben ayrıldığımda, bu grubun başına yeni bir başkan getirdim, aerodinamik grubundan ayırdım ve ardından alttaki insanları işe almaya başladım. Bu sadece bir örnek."