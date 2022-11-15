Szafnauer: "Sürücüler, takımın çıkarlarına göre hareket etmeli"

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Son yarışlarda Fernando Alonso ve Esteban Ocon arasındaki gerilim artmış gibi görünüyor. Bunun pist üstüne yansımaları Brezilya GP'de görüldü.

İkili, sprint yarışında temas yaşadı ve çok değerli puanları kaybetti. Fakat pazar günü ikisi de kusursuz bir iş çıkarıp, Alpine'in sezonu dördüncü bitirmesi için önemli adımlar attı.

Szafnauer yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarışın ardından, cumartesi gününe kıyasla daha iyi durumdaydık. Şimdi herkes yeniden gülümsüyor. Bu hikaye bize ve cumartesi günü takım kurallarına göre hareket etmek istemeyenlere bir ders olmalı."

"Pilotlar da takımın bir parçası, pazar günü çok puan kazandık ve herkes mutlu oldu. Neden sprint yarışında da aynı şeyi yapamadılar? Yarıştan sonraki brifingde benim yerime Laurent Rossi onlarla konuştu ve haklı olarak Alpine F1'in Viry ve Enstone'daki fabrikalarında 1.000 kişiyi istihdam eden bir ekip olduğunu vurguladı."

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hepsi de bu araçları üretmek, sürücülerin her zaman talep ettiği güncellemeleri geliştirmek için yorulmadan çalışıyor. Bu yüzden Esteban ve Fernando da ortak amaca göre hareket etmeli."

"Görevleri bitiş çizgisine ulaşmak ve puan kazanmak. Laurent, onlara Formula 1 pilotu olmanın bir ayrıcalık olduğunu hatırlattı çünkü şirkette başka bir pozisyonda olsalardı ve böyle bir şey yapsalardı, bu davranışları ciddi disiplin cezalarına yol açardı."

"Takım için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsak, sürücüler sadece kendilerini düşünmemeli, bazen bencilliklerini bir kenara bırakmalılar. Pazar günü pistte tekrar çarpıştıklarını düşünün, takım 14 puan kaybedecekti."

Szafnauer sonrasında 2023 hakkında şunları söyledi: "En önemli hedef rakiplerimize kıyasla daha fazla ilerleme kaydetmek olacak. Yeni araç daha da rekabetçi olursa, sürücülerin işi kolaylaşacak. İyi haber şu ki 2023'te halihazırda son derece tecrübeli olan iki hızlı fakat genç sürücümüz olacak."

"Alpine'in 2026 yılına kadar şampiyonluk adayı olmak istiyor ve biz bunu başarmak niyetindeyiz. Önümüzde yeterli vakit var."