Szafnauer: "Stroll'ün vites kutusunda hasar yok"

Meksika'daki ilk antrenman seansında Lance Stroll aracının kontrolünü kaybetti ve son virajda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın sol tarafı hasar görürken, seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Kanadalı pilo sonrasında aracı garaja döndürmeyi başardı ancak vites kutusunu değiştirmek zorunda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

İlk seans sonrası konuşan Szafnauer, "İyi haber vites kutusunun hasar görmemiş olmasıydı. Diğer her şeyi değiştirebiliriz çünkü Meksika'ya yeterince yedek parça getirdik. Ön kanat, arka kanat, hepsini değiştirebiliriz. Ancak süspansiyonun sağlam olması iyi oldu." dedi.

Hafta sonuyla ilgili ise şöyle dedi: "Elbette Sergio Perez'i memnun etmek için daha iyi olmak istiyoruz. Ancak sadece o değil, bütün takımı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonanın sonuna kadar dört yarış daha var, ancak gridin ortasındaki mücadele devam ediyor. Toro Rosso ve Renault ile aramızda birkaç puan var. Bu nedenle, iyi bir sonuç istiyoruz."

"Lance aracı çarpmasaydı turu 1:18.4 civarında olacaktı ki, bu oldukça iyi bir zamandı. Çünkü aracında orta lastik vardı."