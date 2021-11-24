Szafnauer: "Stroll, Vettel'le eşit seviyede sürüyor, sadece şanssız"

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, bu sezon Aston Martin'e katılmasının ardından Lance Stroll'ü hem puan olarak hem de sıralama temposu anlamında geride bıraktı.

Geride kalan 19 yarışta Vettel, Stroll'ü sıralama turlarında 13'e 7 mağlup etti. Puan tablosuna bakıldığında ise Kanadalı sürücüden 9 puan daha fazla almış durumda. Eğer Macaristan GP'den diskalifiye edilmeseydi, şu anda bu fark 18'in de üzerinde olacaktı.

Buna rağmen takım patronu Otmar Szafnauer, saf sürüş anlamında iki sürücü arasında seçim yapılamayacağını, her ikisinin de benzer sürdüğünü belirtti.

Szafnauer şöyle dedi: "Bu, biraz şartlara bağlı olan bir şey."

"Lance ve Seb performans anlamında hemen hemen eşit seviyedeler. Fakat son zamanlarda şans daha çok Seb'in lehine oldu."

"Yarışta önleri açıkken attıkları tur zamanlarına baktığımda, oldukça yakın görünüyorlar. Demeye çalıştığım şey bu."

"Sprint yarışında bile tur zamanlarına baktım. Bazen pozisyonlarından dolayı tutarsızlık olabiliyor çünkü birinin arkasına takılırsanız, o kişinin tur zamanında sürmüş oluyorsunuz. Fakat önleri açıkken çok benzer tempodalar."

Ayrıca Szafnauer, Vettel'in deneyiminin ve takıma olan adaptasyonunun da Stroll'ün önüne geçmesine yardım ettiğini belirtti.

"Belki bu takım içerisinde daha rahat olduğu koşullardan ya da 4 kez dünya şampiyonu olma deneyiminden geliyordur."