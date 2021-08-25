Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"

Takım yöneticisi Otmar Szafnauer, sezon başında yaşanan sorunların gelecek sezon hazırlıklarını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Ayrıca Szafnauer, bu yılki sorunları çözmenin çok fazla vakit aldığını da ekliyor.

Szafnauer, “Form yakalamak için 2021 aracı üzerinde planladığımızdan daha uzun ve daha yoğun çalışmamız gerekiyordu."

"Tabii ki bunu gelecek sezon için yapılan çalışmalarından ödün vererek yapmamız gerekti. Ayrıca bütçe kısıtlaması olduğu için aracı istediğimiz gibi geliştiremiyoruz."

"Tüm takımlar, kaynaklarını bu yılki aracın gelişimiyle gelecek sezona hazırlanmak arasında doğru şekilde dağıtmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya. Aslında tamamen farklı bir şekilde çalışmak istiyorduk fakat önce AMR21 ile ilgili sorunları çözmemiz gerekiyordu. Bunun bizi önümüzdeki yıl ne ölçüde etkileyeceğini söylemek zor."

"Bazı taraftarlar aracın konseptini neden değiştirmediğimizi merak edebilir. Birincisi yasak, ikincisi ise aerodinamik ve mekanik parçaların uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak yıllar alıyor. Bunu birkaç ayda yapmak imkansız."

"Buradaki asıl soru gelecek yıl kimin başarılı olacağı. Yeni nesil araçlar günümüzünkinden o kadar farklı ki herhangi bir tahminde bulunmak neredeyse imkansız. Rüzgar tünelinde sürekli ilerleme kaydediyoruz ancak hiçbir kıyas noktamız yok. Rakiplerimizin neler başardığını bilmiyoruz."

"Takım sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin'in yarışlar kazanmasını ve şampiyonluk için mücadele etmesini istiyor. Yönetmeliklerdeki değişiklikler göz önüne alındığında, bunların oldukça gerçekçi hedefler olduğuna inanıyorum. Bunun için gereken teknik bilgiye ve finansal kaynaklara sahibiz." dedi.