Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, takımın bu yıl yaşadığı sorunları çözmek için çok fazla zaman ve çaba harcadığını düşünüyor.

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"

Bu yıl kurallarda bazı değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler en çok düşük taban eğimi kullanan takımları etkilemişe benziyor.

Aston Martin, geçen yıl Racing Point adı altında spordaydı ve takım galibiyet dahi almayı başarmıştı. Ancak bu yıl ilk dört takımın gerisindeler ve bazı yarışlarda puan alabiliyorlar.

Sezon başında durum daha kötüydü fakat son yarışlarda biraz daha iyi görünüyorlar.

Takım yöneticisi Otmar Szafnauer, sezon başında yaşanan sorunların gelecek sezon hazırlıklarını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Ayrıca Szafnauer, bu yılki sorunları çözmenin çok fazla vakit aldığını da ekliyor.

Szafnauer, “Form yakalamak için 2021 aracı üzerinde planladığımızdan daha uzun ve daha yoğun çalışmamız gerekiyordu."

"Tabii ki bunu gelecek sezon için yapılan çalışmalarından ödün vererek yapmamız gerekti. Ayrıca bütçe kısıtlaması olduğu için aracı istediğimiz gibi geliştiremiyoruz."

"Tüm takımlar, kaynaklarını bu yılki aracın gelişimiyle gelecek sezona hazırlanmak arasında doğru şekilde dağıtmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya. Aslında tamamen farklı bir şekilde çalışmak istiyorduk fakat önce  AMR21 ile ilgili sorunları çözmemiz gerekiyordu. Bunun bizi önümüzdeki yıl ne ölçüde etkileyeceğini söylemek zor."

"Bazı taraftarlar aracın konseptini neden değiştirmediğimizi merak edebilir. Birincisi yasak, ikincisi ise aerodinamik ve mekanik parçaların uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak yıllar alıyor. Bunu birkaç ayda yapmak imkansız."

"Buradaki asıl soru gelecek yıl kimin başarılı olacağı. Yeni nesil araçlar günümüzünkinden o kadar farklı ki herhangi bir tahminde bulunmak neredeyse imkansız. Rüzgar tünelinde sürekli ilerleme kaydediyoruz ancak hiçbir kıyas noktamız yok. Rakiplerimizin neler başardığını bilmiyoruz."

"Takım sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin'in yarışlar kazanmasını ve şampiyonluk için mücadele etmesini istiyor. Yönetmeliklerdeki değişiklikler göz önüne alındığında, bunların oldukça gerçekçi hedefler olduğuna inanıyorum. Bunun için gereken teknik bilgiye ve finansal kaynaklara sahibiz." dedi.

Aston Martin 2022 F1 car

Aston Martin 2022 F1 car

Fotoğraf: Aston Martin

Biletler
paylaşım
yorumlar
Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

Önceki haber

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

2 s
2
Formula 1

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

45 dk
3
Formula 1

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

8 s
4
Formula 1

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir

10 s
5
Formula 1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

1 s
Son Haberler
Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"
F1

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"

5dk
Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"
F1

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

45dk
Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
F1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

1 s
Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
F1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

1 s
Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
F1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

2 s
Son Videolar
Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz" Belçika GP
Formula 1

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi" Belçika GP
Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak" Belçika GP
Formula 1

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"

Çok Okunanlar Bugün

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
Formula 1 Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti
Formula 1 Formula 1

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
Formula 1 Formula 1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"
Formula 1 Formula 1

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

Son Haberler

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"
Formula 1 Formula 1

Szafnauer: "Sorunları çözmek çok fazla vaktimizi aldı"

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
Formula 1 Formula 1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.