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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Szafnauer: "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı"

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Otmar Szafnauer, Rusya Grand Prix'sinde aldıkları sonuçların Aston Martin için hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Yarışı Lance Stroll ve Sebastian Vettel puan alamadan 11. ve 12. sırada tamamladı.

Szafnauer: "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Stroll ilk turlarda dördüncü sırada yerini almıştı ve lastiklerini koruyordu. Ancak Sochi'deki yarışın son bölümlerinde yağmur yağmaya başladı ve Kanadalı sürücü lastik değiştirmek için pite geç gelince ilk onun dışında kaldı.

Takım arkadaşı Vettel de aynı şekilde geçiş lastiklerini takmak için pite geç geldi ve damalı bayrağı 12. sırada görebildi. İkili pite gelmeden önce temas da yaşadı. Stroll, Scuderia AlphaTauri Honda sürücüsü Pierre Gasly ile de temas etti ve aldığı sonucu değiştirmese de on saniye zaman cezası aldı.

Aston Martin takım patronu ve CEO'su Szafnauer, Sochi yarışının sonuna yaklaşıldığı sırada takımın şansının yön değiştirdiğini ve Rusya'dan puan alamadan ayrıldıklarını söyledi.

Szafnauer, "Lance ilk turda harika start alarak dördüncülüğe kadar yükseldi. Kendisini 12. turda sert lastikler için çağırana kadar orta lastiklerini çok iyi korudu."

"Ardından, son turlardaki yağmura kadar çok zorlu koşullarda lastiklerini idare etmeyi başardı. Daha sonra ise her şey şansa kaldı."

"Neredeyse hiç tutuş yoktu. Bir noktada Lance ve Seb temas etti. Pistin zemini son derece kaygandı ve iki sürücü de elinden geleni yaptı. Sonuçlar bizim için hayal kırıklığıydı. Ancak bir anda yağmur yağmaya başlayınca, şans büyük bir faktör oldu."

"Aston Martin Cognizant Formula 1 takımı adına, Lewis Hamilton'u tebrik etmek isterim. 100 Grand Prix kazananı olmak, inanılmaz bir başarı. Tebrikler!" dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, makes a pit stop

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, makes a pit stop

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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