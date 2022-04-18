Alpine: "Yeni Renault motoru en iyisinden sadece 10 beygir geride"

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Geçtiğimiz yıl, güç ünitesi performansındaki düşüklük Alpine için bir sorundu çünkü Renault'un Viry-Chatillon'daki powertrain departmanı, bu yıl için büyük gelişmeler yapmaya odaklanmıştı.

Szafnauer, meslektaşlarının aradaki farkı kapatmakta "muhteşem bir iş" yaptıklarını söyledi.

Szafnauer, "Güç ünitesinde ileri doğru bir adım attığımızı düşünüyoruz."

"Büyük ihtimalle en iyi motorun 10 beygir gerisinde bir yerdeyiz."

"Viry'dekilerin muhteşem bir iş yaptığını düşünüyorum. Artık aracı geliştirmeye devam etmek bizim elimizde." dedi.

Renault'un sezon başındaki güçlü formunun önemi ise, motor gelişiminin 2025'in sonuna kadar dondurulmuş olması. Güç ünitesi elemanlarından bazıları geçtiğimiz ay halihazırda donduruldu ve diğerleri de Eylül ayında dondurulacak.

Szafnauer, "Bu, şasideki mimari değişiklikleri yapmamızı sağlayabilecek bazı gelişimleri yapmamız için güç ünitesi takımındakiler ile yakından çalışmamıza imkan tanıyor."

"Hâlâ özgür olduğumuz bazı şeyler de var. Ancak şu anda şaside neyi geliştirmemiz gerektiğine de odaklandık." dedi.

Performans her ne kadar gelişse de Alpine ilk yarışlarda bazı motor problemleriyle karşılaştı.

Fernando Alonso'nun Bahreyn'de kullandığı motor, inceleme için Viry'e gönderildi ve sonrasında havuza geri koyulabileceğine dair onay aldı.

Fakat İspanyol sürücü Suudi Arabistan'da kullandığı V6'yı, bir su pompası arızasının aşırı ısınmaya sebep olmasıyla birlikte kaybetti.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer, Bahreyn'deki motor hakkında, "Dyno'da bir şeyleri test ekmek için önlem almak adına yaptığımız bir değişiklikti ve sorun olmadığı görüldü."

"Yani o motor yeniden kullanılacak. Maalesef ki, su pompası arızası yaşadığımız motor kullanılamayacak. Su pompası her ne kadar içten yanmalı motorun (ICE) bir parçası olmasa da, ICE'nin aşırı ısınmasına sebep olduğu için kaybettik. Fakat sorun olmayacak." dedi.

Alonso, yakıt basıncının düşmesi, virajın ortasında motorunun kapanmasına sebep olan bir fail-safe modunu (arızaya karşı güvenlik modu) tetiklediği için Melbourne'deki sıralamada kaza yaptı. Fakat o motor kurtarıldı ve yarışta kullanıldı.

Szafnauer, "Sorun yağ keçesindeki o-ring contasındaydı."

"O-ring aşınmıştı ve yağ sızdı. Motoru korumak için bir fail-safe modumuz var ve yağ basıncı düşünce devreye girdi. Olan buydu. Düzeltmek için contayı değiştirdik." dedi.

Szafnauer, Melbourne yarışında Esteban Ocon'dan aracı soğutmasını istemelerine rağmen, Fransız'ın motoruyla ilgili bir endişeleri olmadığını söyledi.

"Bu, yarışta DRS treni olduğu için söylendi. Eğer önde olsaydı bunu yapmasına gerek olmazdı."

"Eğer DRS treninin içerisindeyseniz ve böyle bir soğutma sisteminiz varsa çok fazla sürüklenme ekleniyor."

"Bu yüzden yapılacak doğru şey rekabetçi olmak ve bu olduğunda ayağınızı gazdan çekmek veya çekilmek. Fakat bunu sürücü bilmiyor, söylemeniz gerekiyor."