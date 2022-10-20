Szafnauer: "Son güncellememiz Austin'e gelecek"

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Alpnie bu yıl agresif gelişim programı izleyen takımlardan bir diğeriydi ve şu ana kadar iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardılar.

Takımın en büyük problemi dayanıklılık gibi görünürken, Japonya'da güçlü bir hafta sonu geçirip, iki araçla birden ilk yediye girdiler.

Bu hafta sonu yapılacak Amerika GP, Alpine'in güncelleme getireceği son yarış olacak.

Otmar Szafnauer, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Amerika'da yarışmak her zaman harikadır. Özellikle de Formula 1'deki birçok insanın sevdiği Austin'de, kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum."

"COTA, Hem sürücüler hem de araçlar için zorlu bir pist ve yarışlar genellikle muhteşem oluyor."

"Hızlı bir ilk sektör, uzun bir arka düzlük ve geçiş yapabileceğiniz bazı hızlı virajlar var."

"Pist büyük oranda düzeltildi ve geçen yıl bizi rahatsız eden bazı tümsekler kaldırıldı. Yine de gerçekte ne durumda olduğunu cuma günü göreceğiz."

"Bize gelirsek, bu yıl araç gelişimi anlamında elimizden gelenin en iyisini yaptık. Singapur ve Japonya'da yeni bir taban denedik ve tam da umduğumuz gibi çalıştı."

"Marina Bay'den daha geleneksel bir pist olan Suzuka'daki performansı dikkat çekiciydi."

"Austin'de aracın alt kısmında küçük bir değişiklik daha yapacağız ve bu aracımızın bu yılki son güncellemesi olacak."

"Singapur'daki hayal kırıklığının ardından toparlanmak önemliydi ve Suzuka'da iyi performans sergiledik. Takımın çalışmalarından çok etkilendim. O talihsiz Grand Prix'yi çabucak unuttuk ve sadece birkaç gün içinde sezonun en iyi sonucunu elde ettik."

"Dayanıklılık sorunlarından kaçınarak birkaç kez daha bu sonuçları tekrarlamamız gerekiyor, o zaman hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.