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Szafnauer: "Sıralama turlarında daha da güçlü olabiliriz"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, sıralama turlarında daha güçlü olmayı beklediklerini söyledi.

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Szafnauer: "Sıralama turlarında daha da güçlü olabiliriz"
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Alpine, Suudi Arabistan'da cuma günü çok iyi performans sergiledi ve mücadelenin içerisinde olacaklarına dair çok fazla yorum yapıldı.

Fakat cumartesi günkü 3. antrenmanda Pierre Gasly dokuzuncu, Esteban Ocon ise 14. sırada yer aldı.

Sıralama turları öncesi konuşan Otmar Szafnauer buna rağmen çok daha güçlü olmayı beklediklerini söyledi.

Szafnauer, "İkinci set yumuşak lastiğimizi rakiplerimizden önce kullandık, daha sonra pist gelişmeye devam etti. Yani bunu da dikkate alıyoruz ve genel olarak iyi görünüyoruz."

"Orta gruptaki takımların önünde kalmaya çalışıyoruz ancak sonuçlar çok yakın, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pierre Gasly takıma iyi uyum sağladı, onunla çalışmayı seviyoruz, o da bizimle çalışmayı seviyor. Bugün en hızlı turunda ufak bir hata yaptı ve bence 0.1-0.2 saniye daha gelişebilir."

"Cidde'deki pist Bahreyn'dekinden çok farklı ve gerçek güç dengesini anlamak için üç ya da dört yarışa ihtiyacınız var. Örneğin, yarış hızımız sıralama performansımızdan daha iyi. Bu hafta sonundan sonra durum hakkındaki daha iyi bir fikrimiz olacak."

"Fakat her pistin kendine özgü doğası var, örneğin Avustralya'da tamamen farklı bir pist bizi bekliyor." dedi.

Szafnauer, hem Avustralya hem de Bakü'de yeni güncellemelere sahip olacaklarını söyledi. Özellikle Bakü'ye, yeni bir taban da daihl olmak üzere önemli parçaların getirilmesi planlanıyor.

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