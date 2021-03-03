Szafnauer: ‘’Sebastian Vettel’den en iyi performansı alacağız’’

Vettel, geçen sezonu puan sıralamasını 13. sırada tamamladı ve bu, Alman pilotun 2007’de BMW/Toro Rosso ile yarıştığı ilk sezondan beri en kötü sonucu oldu.

Takım arkadaşı Charles Leclerc’in neredeyse üçte biri kadar puan alan şampiyon pilot, toplam 33 puan topladı.

Vettel, 2021 yılı için Aston Martin’le anlaşmadan önce emekliliği düşündüğünü de belirtti.

Ancak Szafnauer, Vettel’in Aston Martin’de başarılı olabileceği bir ortam yaratacağına inanıyor.

Aralarında Motorsport.com'un da bulunduğu seçili basının olduğu bir toplantıda konuşan patron Szafnauer, ’’Her zaman söylediğim ve söylemeye devam edeceğim şekilde, 33 yaşında Formula 1 aracını hızlı kullanmayı unutmazsınız.’’

‘’Bu yüzden [bu düşüş] başka şeylerden kaynaklanıyor olmalı. Biz de bunları yaşatmamak için yorulmadan çalışacağız ve hatta bu nedenleri ortadan kaldıracağız.’’

‘’Bu, kendisine destek verileceği ve herkesin hem isteklerini hem de ihtiyaçlarını dinleyeceği anlamına geliyor. Aracı, onun beğenisine göre ve ayarları da istediği gibi yaptığımızdan emin olmaya çalışacağız."

‘’İlgilenmemiz gereken iki sürücümüz var ve onlara eşit şekilde davranmamız gerekiyor, ki geçmişte bunu yapmakta başarılıydık ve gelecekte de başaracağımıza inanıyorum. Bence Seb için gerekli olan şey. Eğer aracın üzerinde bir performans göstermezse de, ondan en iyisini alacağız.’’ dedi.

Szafnauer, Racing Point’teki ilk iki senesinde de takım arkadaşı Sergio Perez tarafından geride bırakılan Lance Stroll’ün, yeni mücadelede en iyisini yapabileceğini düşünüyor.

Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Aston Martin Racing

‘’Sebastian Vettel’i yenmek için çok çalışmalısınız. Sebastian’ın harika bir çalışma etiği var.’’

‘’Sebastian’ın takımımızda rahat hissettiğinden emin olmak için çok çalışıyoruz ve onu yine en iyi haline getiriyoruz. Yani bu, ilginç olacak.‘’

‘’Lance’ın bunu yapabilmek için gerekli donanımı var mı? Kesinlikle. Ancak söylediğim gibi, çok çalışması gerekecek. Sebastian’ın da takım arkadaşını yenmek isteyeceğini düşünüyorum.’’

Szafnauer aynı zamanda geçen seneki İngiltere Grand Prix’si hafta sonunda Sebastian’ı neden otomobiline aldığını da anlattı.

‘’Kullandığım otomobil dolayı benzin istasyonuna gittik, onda da benzeri vardı, ki artık benzeri yok, çünkü hepsini sattı!"

‘’Evet sebebi buydu. Eğer doğru hatırlıyorsam, Galler’de bir dağ bisikleti etkinliğine gidiyordu ve gittiği yol, benimkiyle aynıydı. İkimiz de benzin istasyonunda duracaktık. O da bana ‘’Tamamdır, o zaman seninle geliyorum’’ dedi.’’

‘’Seb’i neredeyse yirmi yıldan fazladır tanıyorum, BMW’de yarıştığı günden beri. Uzun bir süredir iyi bir arkadaşım. Ebeveynlerini de bir süredir tanıyorum. Yani, onun söylediğinden daha farklı bir şey değildi.’’

Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Aston Martin Racing