Szafnauer: "Seb Formula 1’den yeniden zevk almak istiyor"

Öncelikle yeni takımında, Vettel'in kendisini yeniden yaratıp daha agresif bir sürücü haline gelip gelmediği sorusunu cevaplayan Szafnauer, "Agresif olduğunu düşünmüyorum, buraya gelirken tavrı sizin de söylediğiniz gibi yarışmaktan haz almak – yani onun için rekabetçi olabilmek- isteyen birisinin tavrıydı."

"Onun için eğlenmek, çok sıkı çalışmak ve aracın içindeki her bir performans kırıntısını kullanarak takımın başarabileceklerini başarıp, bunun büyük bir parçası olmak demek. Çok motive. Onun ve Lance’in iyi bir ekip olacağını düşünüyorum."

"Seb çok tecrübeli ve henüz 33 yaşında, yani en iyi günleri henüz geride kalmamış. Lance çok daha genç ve henüz öğrenme aşamasında fakat doğal olarak çok hızlı. Bu kombinasyonun tam bize göre olduğunu düşünüyorum."

"Ve geçmişte de sürücülerimiz takımdan ve araçtan maksimum performansı alabilmek için hep birlikte çalışırlardı. Esteban ve Sergio, pist üstünde birbirleriyle çarpıştıkları günlerde bile; geri planda tüm verilerini paylaşıp birlikte çalışır ve hafta sonu boyunca aracımızdan en iyi performansı alabilmemiz için yorulmak bilmeden çalışırlardı."

"Bunun Sebastian ve Lance’le de devam edeceğini düşünüyorum. Bunu dört gözle bekliyorum. Lance Seb’den, Seb de Lance’ten bir şeyler öğrenebilir. Çünkü Lance daha uzun bir süre bu takımdaydı ve önceki senenin aracını o kullandı, dolayısıyla o aracın karakteristiğini Seb’den daha iyi biliyor. Bu ikilinin bir araya gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Vettel'in yüksek bir çalışma etiğine sahip olduğu herkesçe biliniyor. Fakat pilotun Red Bull'daki yıllarında meşhur bir diğer özelliği de saf hızıydı. Bunu kaybedip kaybetmediği sorusuna ise Aston Martin takım patronu, "Geçen sene geçirdiği sezondan sonra bu soruları sormanız gayet normal. Ben ise şöyle bakıyorum: 33 yaşında bir Formula 1 aracını nasıl hızlı süreceğinizi unutmazsınız."

"Bunu nasıl yapacağını kesinlikle unutmadı. Çalışma etiği de kesinlikle yerinde duruyor. Performans gösterebilmek için çok, çok istekli ve bu sene halihazırda birlikte çalışmaya başladık, bunu siz de görebilirsiniz."

"Doğru soruların hepsini soruyor, çok soru soruyor ve bilgiye gerçekten aç. Doğru söylüyorsunuz, mühendislerden biri bana Sebastian’ı, ‘direksiyonun arkasında bir performans mühendisine sahip olmak gibi’ diye nitelendirdi."

"Aracın üstünde çalışan performans mühendisinin bildiği her şeyi öğrenmek istiyor, hatta bazen daha fazlasını, ve normalde mühendisin görevi aracın performansına dair en küçük detayları bile bilmek."

"Seb de hem bunu hem de daha fazlasını bilmek istiyor. Bu iyi bir kişilik özelliği. Buna sahip olduğu gibi, bunu takıma da taşıyor."

"Kendisinin de söylediği gibi, Formula 1’den tekrardan zevk duymak için çok, çok aç olduğunu görüyoruz; fakat dediğim gibi, onun için eğlence rekabetçi olmak demek." cevabını verdi.