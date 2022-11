Szafnauer: "Sadece tek tarafta sorun yaşanma olasılığı çok düşük"

Meksika'da çok iyi bir yarış geçiren ve mücadeleyi bir sıra gerideki takım arkadaşı Esteban Ocon'un 10 saniye önünde yedinci götüren Alonso, yaşadığı bir sorun nedeniyle önce tur başına 2 saniye kaybetmeye başladı, sonrasında ise yarışa veda ederek altı puandan daha oldu.

Bu sene dördüncü kez motor arızası nedeniyle yolda kalan Alonso, yarışın ardından Alpine'i eleştiren açıklamalarda bulundu ve sezonun bitmesi için gün saydığını söyledi.

Sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanan Alonso ile arasının pek iyi olmadığı bilinen Otmar Szafnauer'e göre ise durum kötü şanstan başka bir şey değil.

Alonso'nun yaşadığı şeyin şanssızlıktan öte bir şey olduğuna yönelik yorumları sorulan Szafnauer, "Tekrar söylüyorum, bu bir motor sorunuydu. Esteban ve Fernando'nun motorları farklı ekipler tarafından hazırlanıyor. Sadece tek tarafta sorun yaşanma olasılığı sıfır değil, ancak genel olarak çok daha düşük."

"Honda'dayken Takuma Sato'nun bir yılda 13 motor arızası yaşadığını hatırlıyorum. Jenson Button ise hiç yaşamamıştı. Sıfır. Sorunun hangi tarafta olduğunu gösteren hiçbir şey bulamazdık, soru çoğunlukla Takuma'nın Jenson'dan farklı sürüp sürmediği ve şanssızlıkların her zaman onun tarafında gerçekleştiğine yönelikti. Bence bu sadece kötü şans." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, climbs out of his car after retiring from the race

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images