Szafnauer: "Sadece tek tarafta sorun yaşanma olasılığı çok düşük"

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Meksika'da çok iyi bir yarış geçiren ve mücadeleyi bir sıra gerideki takım arkadaşı Esteban Ocon'un 10 saniye önünde yedinci götüren Alonso, yaşadığı bir sorun nedeniyle önce tur başına 2 saniye kaybetmeye başladı, sonrasında ise yarışa veda ederek altı puandan daha oldu.

Bu sene dördüncü kez motor arızası nedeniyle yolda kalan Alonso, yarışın ardından Alpine'i eleştiren açıklamalarda bulundu ve sezonun bitmesi için gün saydığını söyledi.

Sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanan Alonso ile arasının pek iyi olmadığı bilinen Otmar Szafnauer'e göre ise durum kötü şanstan başka bir şey değil.

Alonso'nun yaşadığı şeyin şanssızlıktan öte bir şey olduğuna yönelik yorumları sorulan Szafnauer, "Tekrar söylüyorum, bu bir motor sorunuydu. Esteban ve Fernando'nun motorları farklı ekipler tarafından hazırlanıyor. Sadece tek tarafta sorun yaşanma olasılığı sıfır değil, ancak genel olarak çok daha düşük."

"Honda'dayken Takuma Sato'nun bir yılda 13 motor arızası yaşadığını hatırlıyorum. Jenson Button ise hiç yaşamamıştı. Sıfır. Sorunun hangi tarafta olduğunu gösteren hiçbir şey bulamazdık, soru çoğunlukla Takuma'nın Jenson'dan farklı sürüp sürmediği ve şanssızlıkların her zaman onun tarafında gerçekleştiğine yönelikti. Bence bu sadece kötü şans." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, climbs out of his car after retiring from the race Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine'in bu kadar ciddi dayanıklılık sorunları yaşaması aslında ciddi bir sürpriz değil, nitekim Alpine CEO'su Laurent Rossi henüz sezon başlamadan "bu sene performansa önem vereceklerini ve dayanıklılığı ikinci plana atacaklarını" söylemişti.

Bu adım belli düzeyde başarılı oldu ve özellikle düzlük performansı anlamında ciddi avantaj kazanan takım son iki yarışta bir aksilik olmazsa takımlar şampiyonasında dördüncü olacak.

Sezon boyunca yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Szafnauer, "Dayanıklılık kesinlikle sezonun en büyük meydan okuması. Performansa ağırlık verme kararı ben göreve başlamadan önce verilmişti, ancak güç üniteleri dondurulacağı için bu doğru bir karardı."

"Eğer performans anlamında hata yaparsanız sınırları zorlamak zorunda kalırsınız, çünkü 2026 sezonuna kadar eliniz kolunuz bağlı. Dayanıklılık için ise durum farklı."

"FIA'nın dayanıklılık sorunlarının çözülmesine izin vermesi de düşünülürse stratejik davrandığımız söylenebilir. Bu sayede bir sorunla karşılaştığımızda çözebiliyoruz. Kısacası en doğru kararı verdik. Dördüncü bitirmek için hala iki yarışımız var. Bence bunu yapabiliriz." dedi.

Son olarak motor departmanın yaşanan sorunlarla ilgili çalışıp çalışmadığı sorulan Szafnauer, "Evet, benden daha fazla bilgiye sahipler. Onlara silindir arızası hakkında sorular soruyordum."

"Yedi buçuk yılımı Honda güç ünitesi üzerinde çalışarak geçirmiş olmama rağmen benden çok daha derin bir anlayışa sahipler, dolayısıyla sorunların üstesinden geleceklerdir."

"Ama dediğim gibi, bu stratejik bir karardı. Ne zaman bir sorun yaşasak, düzeltiyoruz. Alonso'nun sorunu Singapur'a göre daha farklıydı." dedi.