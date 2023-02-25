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Szafnauer: "Aston Martin iyi görünüyor fakat yenmemiz gereken tek takım onlar değil"

Otmar Szafnauer, Aston Martin'in çok güçlü olduğunu kabul ediyor ancak sadece onlara değil, tüm takımlara baktıklarını söylüyor.

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Szafnauer: "Aston Martin iyi görünüyor fakat yenmemiz gereken tek takım onlar değil"
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Kış döneminde aracın %95'ini değiştiren Aston Martin, lansman döneminde umut verici açıklamalarda bulunuyordu. İlk test günleri, bu umut verici açıklamaları doğrular nitelikteydi.

Fernando Alonso hem testin ilki gününde hem de ikinci günde çok iyi tur zamanları çıkarırken, AMR23'ün genel performansı etkileyiciydi.

Fakat McLaren ve Alpine, Aston Martin'in performansı hakkında net şeyler söylemekten kaçınıyorlar.

Alpine patronu Otmar Szafnauer, "Orta gruptaki herkes beni endişelendiriyor, yenmemiz gereken tek takım Aston Martin değil."

"Kurallar tutarlı şekilde kaldığı için herkes birbirine yaklaşıyor ve hal böyle olunca başka şeylerin önemi artıyor. Orta grubun önünde kalmak için pek çok şeyi doğru yapmanız gerekiyor."

"Bu yüzden sadece Aston Martin'den değil, herkesten endişeleniyorum."

"Kendi işimizi yapmaya devam etmeli, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmalı ve iyi şekilde çalışmalıyız. Bunu yaparsak bence öne geçeceğiz." dedi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown ise, "Aston Martin güçlü görünüyor."

"Fernando müthiş bir yetenek, dolayısıyla onun araçta olması takımın gelişimine yardımcı olacaktır."

"Fakat gridde 10 takım var ve biz de onlardan biriyiz. Dolayısıyla herkesle yarışmak zorundayız." dedi.

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