Szafnauer: "RP20, takımın ürettiği en iyi araç"

Mercedes'in 2019 aracına benzerliğiyle dikkat çeken Racing Point RP20, Barcelona testlerinde ön bölüme oldukça yakın görünüyordu.

Yeni sezon Avusturya'da başlayacak ve genel beklenti Racing Point'in en hızlı dördüncü takım olacağı yönünde.

Konu hakkında konuşan Otmar Szafnauer, RP20'nin şimdiye kadarki en iyi araçları olduğunu söyledi ve ilk yarışta bunu gösterebileceklerini belirtti.

F1 Nation podcastinde şöyle dedi: "Neler olacağını tahmin etmek çok zor ama bence kışın gördüğümüz göre rekabetçi performansın Red Bull Ring'e taşındığını görebiliriz."

"İkincisi, uzun zamandır çalışmıyoruz. Bu yüzden kimsenin işe geri dönüp, aracı geliştirmek ve araçlarına yeni parçalar koymak için yeterli zamana sahip olduğunu sanmıyorum. Biz de kesinlikle yapamadık."

"Ama beklentim kışın gördüğümüz güçlü performansın bizim için devam etmesi yönünde."

"Göreceli olarak bakarsam, şimdiye kadarki en rekabetçi aracımız buydu. İleriye doğru iyi bir adım attık. Gerçekten rekabetçi göründüğümüz başka zamanlar vardı. Geçmişi hatırlıyorum da, Adrian Sutil'in Spa'da Michael Schumacher'in Mercedes'ini solladığı bir an vardı. Gerçekten hızlı olduğumuz yarışlar vardı. Neredeyse Spa'da yarış bile kazanıyorduk."

"Ama genellikle aerodinami ekibinin ne kadar iyi iş çıkardığını gösteren Barcelona'daki genel paketimize bakarsak, aerodinami ekibimizin şu ana kadar çıkardığı muhtemelen en iyi iş diyebilirim. Barcelona'daya getirdiğimiz en iyi paketti."