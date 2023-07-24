Szafnauer, Rossi'nin ayrılığına rağmen görevde kalacağından emin
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, takımdaki yönetim değişikliklerine rağmen görevini koruyacağından emin.
2022 sezonunun başında kendisine bir sağ kol isteyen Laurent Rossi tarafından takım patronluğuna getirilen Szafnauer, görevde olduğu süre boyunca birçok kez eleştirilerin odağındaki isimdi.
Alpine kendi döneminde operasyonel anlamda sürekli gerilerken, Oscar Piastri ve Fernando Alonso'nun kaybı gibi birtakım sportif fiyaskolar da yaşandı.
Günün sonunda harekete geçen Renault üst yönetimi, Rossi'yi CEO görevinden alırken, Bruno Famin'i bir kontrol mekanizması olarak CEO ile takım patronu arasında rapor alacak bir konuma terfi ettirdi.
Artık soru, Szafnauer'in de görevini koruyup koruyamayacağı, ancak tecrübeli takım patronu her şeye rağmen kendisine zaman tanınacağını düşünüyor.
Motorsport.com'a konuşan Rossi, "Laurent artık özel projelerden sorumlu. Evet, beni işe alan kendisiydi, ancak nihayetinde benimle oturup konuşan kişi Luca de Meo oldu."
"Projemiz 100 yarışta şampiyonluk, önümüzde halen 60 yarış var. Dolayısıyla kazanmaya başlamak için üç yılımız daha bulunmakta.
"Luca'nın sözünün eri olduğunu biliyorum, bana kazanmaya başlamamız için 100 yarışlık bir süre verildi, ancak bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri gidersiniz."
"Uzun lafın kısası, Luca'nın sözüne sadık kalacağından ve bana gereken zamanı vereceğinden endişem yok."
Esteban Ocon, Alpine A523
Fotoğraf: Alpine
"Bildiğiniz gibi Mercedes şampiyonluk kazanmış bir takımı satın alarak spora giriş yaptı, ancak tekrar kazanmaları beş yıllarını aldı."
"Red Bull orta sıralarda yer alan Jaguar'ı satın alarak spora giriş yaptı, kazanmaya başlamaları beş yıllarını aldı."
"Görünüşe göre ihtiyacımız olan süre dört ila beş yıl. Yüz yarış gerçekçi. Hâlâ bunun için çalışıyoruz."
"Genel olarak bu tür takımlarda, 950-1000 kişiyi yönettiğinizde istikrar çok ama çok önemlidir."
"Bunun nedeni de hepimizin elimizden gelen en iyi takımları kurmaya çalışıyor olmamız ve eksik olduğumuz alanlarda iyi insanların kimler olduğunu anlamak için çalışmamız."
"Bir takım patronu kaliteli çalışanları takıma etmek için uzun bir yol kat eder. Eğer Toto [Wolff] 'hey, takıma katılmanı istiyorum, ancak altı ay içinde ayrılacağım' derse insanlar tereddütte kalır."
"Christian Horner ve Toto uzun zamandır görevdeler, bu da doğru insanların işe alınmasını kolaylaştırıyor." dedi.
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