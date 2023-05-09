Önceki / Horner: "Max, Miami'de kendisini bir kez daha göstermek istedi"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Szafnauer: "Rossi bu yorumları neden yaptı bilmiyorum"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Laurent Rossi'nin yorumlarını henüz kendisiyle görüşmediğini söylüyor.

Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Miami'deki yarış hafta sonunda, takımının bu yılki performansını eleştirmiş ve yaptıkları hataları "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Rossi, "Bu yıl kusurlu performans ve kusurlu sonuçlarla başladı. Şampiyonadaki konumumuzun harcadığımız kaynaklara denk gelmediği aşikar. Bu yılın sonundaki hedefimizden oldukça uzaktayız - aslında çok uzaktayız. İlk grand prix'yi de sevmedim çünkü çok fazla - bunu söylediğim için üzgünüm ama- amatörlük vardı. Bu da doğru olmayan sonuçlara yol açtı. Vasattı, çok kötüydü." demişti.

Bu sözler pazar günkü yarışın ardından Otmar Szafnauer'e soruldu.

Takım ptronu, "Gazetelerde bu tür yorumlar okumak üzerimizdeki baskıyı artırmıyor çünkü tüm takım pistte başarılı olmak istiyor."

"Çok yetenekli mekanikerlerimiz ve mühendislerimiz var, kendimize çok fazla baskı uyguluyoruz ve işleri yoluna koymak istiyoruz."

"Bu yorumları neden yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ona sorun ama ben de onunla konuşup sorular soracağım. Bu hafta sonu meşguldüm ve böyle bir fırsatım olmadı."

"Bakü'de seviyemizin altında performans sergiledik, Avustralya'da sürücülerimiz birbirlerine çarptı, ilk yarışta Esteban'ın başlangıç pozisyonunu doğru almadığı için ceza aldık."

"Takım sezona pek de iyi bir başlangıç yapmadı. Belki de bu yüzden bu yorumları yaptı."

"Bakü'de yaşadığımız sorunlar ortaya çıktığında, yapabileceğimiz tek şey olayın nedenini tespit etmek ve süreci değiştirmek ya da insanları doğru pozisyonlara yerleştirmektir."

"Böylece bir daha yaşanmasının önüne geçersiniz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Max, Miami'de kendisini bir kez daha göstermek istedi"
Daha fazlası
Ezel Tan
Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Formula 1
Miami GP

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak? Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Formula 1
Miami GP

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Formula 1
Miami GP

Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız" Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Son Haberler

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

F1 Formula 1
Miami GP

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak? Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

FE Formula E

Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

F1 Formula 1
Miami GP

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

F1 Formula 1
Miami GP

Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.