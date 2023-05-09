Szafnauer: "Rossi bu yorumları neden yaptı bilmiyorum"

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Miami'deki yarış hafta sonunda, takımının bu yılki performansını eleştirmiş ve yaptıkları hataları "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Rossi, "Bu yıl kusurlu performans ve kusurlu sonuçlarla başladı. Şampiyonadaki konumumuzun harcadığımız kaynaklara denk gelmediği aşikar. Bu yılın sonundaki hedefimizden oldukça uzaktayız - aslında çok uzaktayız. İlk grand prix'yi de sevmedim çünkü çok fazla - bunu söylediğim için üzgünüm ama- amatörlük vardı. Bu da doğru olmayan sonuçlara yol açtı. Vasattı, çok kötüydü." demişti.

Bu sözler pazar günkü yarışın ardından Otmar Szafnauer'e soruldu.

Takım ptronu, "Gazetelerde bu tür yorumlar okumak üzerimizdeki baskıyı artırmıyor çünkü tüm takım pistte başarılı olmak istiyor."

"Çok yetenekli mekanikerlerimiz ve mühendislerimiz var, kendimize çok fazla baskı uyguluyoruz ve işleri yoluna koymak istiyoruz."

"Bu yorumları neden yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ona sorun ama ben de onunla konuşup sorular soracağım. Bu hafta sonu meşguldüm ve böyle bir fırsatım olmadı."

"Bakü'de seviyemizin altında performans sergiledik, Avustralya'da sürücülerimiz birbirlerine çarptı, ilk yarışta Esteban'ın başlangıç pozisyonunu doğru almadığı için ceza aldık."

"Takım sezona pek de iyi bir başlangıç yapmadı. Belki de bu yüzden bu yorumları yaptı."

"Bakü'de yaşadığımız sorunlar ortaya çıktığında, yapabileceğimiz tek şey olayın nedenini tespit etmek ve süreci değiştirmek ya da insanları doğru pozisyonlara yerleştirmektir."

"Böylece bir daha yaşanmasının önüne geçersiniz." dedi.