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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: “Racing Point’in kazanımlar elde etmesi zaman alacak”

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Szafnauer: “Racing Point’in kazanımlar elde etmesi zaman alacak”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Oca 2020 17:10

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, zengin bir takım sahibine sahip olmalarına rağmen takımın Formula 1’de iyi kazanımlar elde etmesinin zaman alacağını söyledi.

2018’de eski Force India takımına kayyum atanmasının ardından Stroll liderliğindeki bir konsorsiyum, takımı daha rekabetçi bir güç haline getirmek için ekibi satın almıştı.

Bu yatırım, takımın gelecek için iddialı planlar üzerinde çalışmaya başlamasına yardımcı oldu. Ancak Szafnauer, hemen büyük bir ilerleme kaydedemeyeceklerini bildiklerini söyledi.

Stroll’ün iddialı beklentilerini karşılayıp karşılayamayacakları sorulduğunda Szafnauer, “Her zaman, aynı bilgiye sahip mantıklı insanların aynı sonuca vardığını söylerim.”

“F1’de bunu zaman içinde yapıyorsunuz. Mercedes’in bile, takımı son şampiyon Brawn’dan devralıp ilk yarışını kazanması üç senelerini aldı. Red Bull, Jaguar’ı satın aldı ve kazanmaları kaç yıl aldı? Beş sene! Yani bu zaman alıyor.”

“Ancak haklısınız. Lawrence hırslı. Ancak anlaması lazım. Bu bir gecede gerçekleşmiyor.”

“İnsanlar genelde ‘Dünyadaki tüm paraya sahipsiniz.’ diyor. Ancak bu yine de parayla ilgili değil. Parasız bunu yapamazsınız. Ancak parayla da zaman alıyor.”

“Red Bull, dünyadaki tüm paraya sahipti. Dietrich Mateschitz de ne istiyorsanız yapın dedi. Mercedes de müthiş bir paraya sahipti.”

“Biz bu kadar paraya sahip değiliz. Artık gelişimde geri kalmamak için yeterince paramız var, geçmişte buna sahip değildik. Aracı geliştiriyorsunuz, ancak parçaları üretemiyorsunuz. Bu bizi öldürüyordu.”

“Şimdi buna sahibiz ve birini takıma katmamız gerekiyorsa bunu yapabiliyoruz. Önceden bunu yapamıyorduk.”

“Buna rağmen muhtemelen F1’deki en küçük bütçeye sahibiz, ancak öncesinde hayatta kalma modundaydık. Şimdi ise böyle değil ve bu, yapabileceğiniz gelişimleri planlamak ve bunları araca yerleştirmek için büyük fayda sağlıyor.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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