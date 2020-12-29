Szafnauer: "Racing Point'e verilen ceza doğru değildi"

Renault, Steiermark Grand Prix'sinin ardından Racing Point RP20'nin 2019'da şampiyon olan Mercedes W10'a benzerliğini protesto etmişti.

Fransız üretici, Racing Point araçlarının fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullandığı tasarıma çok benzediğini ve hatta aynı olduğunu iddia ediyordu. Bu parçalar 2020 F1 kurallarına göre her takım tarafından tasarlanmak ve üretilmek zorundaydı.

FIA, Silverstone'daki yarışlar öncesinde Renault'nun düzenlediği protestoları kabul etti ve Racing Point'e hem puan silme hem de para cezası verdiğini açıkladı.

Buna göre Racing Point'e hem 15 puan silme hem de 400 bin euro para cezası verdi.

Sezon sonunda İngiliz ekip, şampiyona üçüncülüğünü 7 puan farkla kaçırdı.

GPFans'e konuşan Otmar Szafnauer, rakip takımlarda "merhamet" duygusu olmadığını ve yasal olmayan hiçbir şey yapmadıkları için verilen cezanın yanlış olduğunu söyledi.

GPFans Global'e konuşan Szafnauer, "Bu yıl, rakiplerimizden bazılarının acımasızlığı da dahil olmak üzere pek çok şey öğrendik."

"Doğruların güzel bir hikaye anlatmanızı engellemesine izin vermemelisiniz. Mesela fren kanallarında yaptığımız şey tamamen yasaldı. Sadece listelenen parçalardan listelenmemiş parçalara geçiş yılıydı."

"Farklı bir şey yapmadık ve aslında fren kanallarımız, örneğin Ferrari'den bir tane satın alan Haas ya da AlphaTauri gibi diğer bazı takımlarınkinden daha çok kurallara uyuyordu. Çünkü bunları aslında kendimiz tasarladık."

"Bu açıdan size kuralların doğru tarafında olsanız bile, insanların yine de sizin peşinize düşebileceğini öğretiyor. Öğrendiğim şey bu oldu."

"Gönlüm rahat çünkü kesinlikle yanlış bir şey yapmadığımızı biliyorum. FIA'yı kışın yarışlar başlamadan önce bilgilendirmiştik."

"Her şey yolundaydı ve sonra insanlar fikirlerini değiştirdiler... Benim için mutluluk verici olan şey bu." dedi.