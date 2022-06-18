Szafnauer, Piastri'nin gelecek yıl F1'de yer alacağını doğruladı

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Formula 3 ve Formula 2'de aldığı arka arkaya iki şampiyonluğun ardından dikkatleri üzerine çeken Piastri, F1'de kendisine koltuk bulamadı fakat Alpine'in yedek pilotu olarak her yarış hafta sonuna geliyor.

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun önümüzdeki yıl Alpine'de yarışmaya devam etmesi beklenirken, takım arkadaşı Esteban Ocon'un kontratı 2025 sonunda bitiyor. Hal böyle olunca Alpine, Piastri'yi gelecek yıl için başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.

Bu açıdan Piastri'nin en iyi seçeneği Williams gibi görünüyor. İddiaya göre Piastri, bu yıl yeni takım arkadaşı Alex Albon'un formundan çok uzak olan Nicholas Latifi'nin yerini alabilir.

Kanada GP öncesinde, cumartesi sabah düzenlenen basın toplantısında konuşan Szafnauer, Alpine'in Piastri ile ilgili bazı seçeneklere sahip olduğunu doğruladı ve geleceğine karar vermek için acele etmeyeceklerini söyledi.

Szafnauer, "Bunun için vakit ayıracağız ve aptal sezonun doğru noktasında etrafa bakıp, bununla ilgili kararımızı vereceğiz." dedi.

Piastri'nin gelecek yıl F1'de yarışacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Szafnauer, "Evet" yanıtını verdi.

Ancak Szafnauer, yapılacak olası anlaşmanın detayları hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve şöyle dedi: "Sürücüler ile yaptığımız kontratların detayları hakkında konuşmuyoruz. Bu, asla yapmadığımız bir şey."

"Kısacası bu konuda bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum fakat evet, planımızın bu (Piastri'yi gelecek yıl F1'de yarıştırmak) olduğunu söyleyebilirim."

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Williams F1 patronu Jost Capito, Piastri'nin "Formula 1'e girmeye hazır" olduğunu söyledi ve "gelecek yıl için kesinlikle listemizde" diyerek Avustralyalı sürücüye olan ilgilerini de doğruladı.

Sonrasında Latifi'nin sezon ortasında takımdan gönderileceği ve yerine Piastri'nin geçeceği iddiasına da yanıt veren Capito, mevcut sözleşmelere tamamen uyacaklarını belirtti.

Capito, "Mevcut anlaşmalara saygı duymak dışında herhangi bir planımız yok. İkisinin de tam sezonluk anlaşması var ve planımız bunu yerine getirmek." dedi.

Bu konudaki soruya yanıt veren Szafnauer ise "Bunu ben de okudum ve bu konuda geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek benim için zor. Bunu yapmayı da istemiyorum."

"Şu noktada sizden daha fazla bilgiye sahip değilim." dedi.