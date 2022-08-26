Szafnauer: "Piastri'den biraz dürüstlük beklerdim"

Haberi dinle

Alpine, genç yeteneği ve yedek sürücüsü ile anlaşmazlık içinde ve konu önümüzdeki hafta Sözleşme Tanıma Kurulu'na gidecek.

Alpine başlangıçta Piastri'yi 2023'te Williams'a yerleştirmeyi planlıyordu. Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçmek için Alpine'den ani ayrılığı üzerine İspanyol'un koltuğu boş kaldı. Bunun üzerine Alpine yeni sezonda bu boşluğu Piastri'nin dolduracağını açıkladı.

Ancak Piastri, Alpine’le bağlarını kesmeyi ve McLaren'a katılmayı çoktan kabul etmişti. Sonrasında dünyaya Enstone için yarışmayacağını söylemek için sosyal medyayı kullandı..

Davaya dahil olan her iki takım da Sözleşme Tanıma Kurulu’nun kararına saygı duymak zorunda kalacak.

Sky F1 tarafından Szafnauer’a Piastri ile ilgili şu anki hisleri soruldu ve takım patronu da oldukça net sözler kullandı.

"O gelecek vaat eden genç bir sürücü. Henüz F1'de yarışmadı. Oscar için dileğim biraz daha dürüst olmasıydı."

"Kasım ayında da bir kâğıt imzaladı ve onu F1'e hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Anlaşmanın kendi tarafı ise ya bizim için yarışmak ya da önümüzdeki 3 sene boyunca onu nereye koyarsak orada yarışmaktı. Keşke Oscar Kasım ayında ne imzaladığını ve bunun gelecek için neler ifade ettiğini hatırlasaydı. "

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, and Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Takımın halihazırda Piastri dışındaki sürücülerle görüşmelerde bulunup bulunmadığı sorulduğunda Szafnauer, "Bence yapmamız gereken doğru şey pazartesi günü Sözleşme Tanıma Kurulu’na gitmek, bunun nasıl sonuçlandığını görmek ve ardından ciddi bir şekilde bazı müzakerelere başlamak." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren ile ayrıldığının onaylanmasının ardından resmi olarak hazır hale geldiğinde, Avustralyalı pilotun adı kaçınılmaz olarak takıma geri dönüşle ilişkilendirildi.

Ricciardo, 2019 ve 2020'de o zamanki Renault takımı için yarıştı ve ikinci sezonunda iki kez üçüncü sırayı elde etti.

Szafnauer, Ricciardo'nun iş için aday olduğunu inkâr etmedi.

"Takım Daniel'den ve burada geçirdiği zamandan çok bahsediyor. Henüz bu stratejik tartışmaları yapmadık, ancak sorduğum herkes, yani mühendis ekibimiz, onun bir pilot ve takım oyuncusu olarak sahip olduğu yeteneklerden övgüyle bahsediyorlar."

Çeviri: Berkay Topuk