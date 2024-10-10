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Szafnauer: "Piastri krizinde suçlu ben değilim"

Otmar Szafnauer, Oscar Piastri ile yaşanan sözleşme krizinde takımın üst yönetimini suçladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Oscar Piastri, Alpine

Oscar Piastri, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Eski Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri ile yaşanan büyük sözleşme krizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Szafnauer, Alpine'ın Avustralyalı pilotu kaybetmesinden kendisinin sorumlu olmadığını vurgulayarak, takımın üst yönetimini eleştirdi.

2022 yılının Ağustos ayında Fernando Alonso'nun ayrılık haberinin ardından Alpine, takımın yedek pilotu ve akademi programının bir parçası olan Oscar Piastri'nin gelecek sezon boş koltuğu dolduracağını duyurmuştu.

Ancak sadece iki saat sonra Piastri, Alpine için 2023'te sürmeyeceğini açıklayarak, duyurunun izni olmadan yapıldığını iddia etti.

Avusturyalı genç pilot, bunun yerine McLaren'a katıldı ve bu durum Alpine ile McLaren arasında bir sözleşme krizine yol açtı.

Otmar Szafnauer, High Performance Podcast’e verdiği röportajda şunları söyledi: "Alpine'de birkaç şey yanlış gitti, bunlardan biri de takımın tamamı üzerinde kontrolümün olmamasıydı."

"Örneğin, insan kaynakları bana değil, Fransa’ya rapor veriyordu. Finans ofisi, iletişim departmanı ve pazarlama ekibi de bana değil, Fransa’ya rapor veriyordu ve bunun sorun olacağını en başından biliyordum."

"Benim Oscar Piastri ile yanlış şekilde imzalamakla hiçbir alakam yok. Bu hata Kasım 2021'de yapıldı; ben Mart 2022’de başladım."

"Piastri'nin sözleşmesi Kasım ayında imzalanmalıydı ama hiç imzalanmamış. Ben başladığımda bunun farkında değildim."

"CRB'ye (Sözleşme Tanıma Kurulu) geldiğimizde, Alpine yanlış başvurular nedeniyle kaybetti ve biz bir basın açıklaması yayınladık, bu açıklamada benim resmim kullanıldı."

"Birincisi, benimle hiçbir ilgisi yoktu; ikincisi, bana rapor vermeyen iletişim departmanı Alpine'deki sorumsuzluğun üzerini örtmek için benim resmimi kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü."

"Bu durum, Alpine organizasyonunda bana karşı güvenilmez ve beni hedef alan bazı insanlar olduğunu gösterdi; benimle çalışmıyorlardı." 

Szafnauer, Piastri ile anlaşma gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Alpine’ın genç yıldıza vaat edilenleri yerine getirdiğini de sözlerine ekledi: "Her ne kadar sözleşme zamanında imzalanmamış olsa da, o sözleşmede yer alanları Oscar'a verdik ve bu az bir şey de değildi. İki yıllık bir araçla 5000 km yaptırdık; bu size çok pahalıya mal oldu. Biz bunu yaptık, imzalanmamış sözleşmede yapılması gereken her şeyi kesinlikle yaptık."

"Eğer İngiliz hukukuna göre bir mahkemeye gitseydik, belki de kazanırdık. Bu haksız bir durum. Sözleşmeyi imzalamadınız tamam ama tüm bunları aldınız ve karşılığında yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz."

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