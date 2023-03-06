Szafnauer, Ocon'un yaşadığı operasyon hatalarından ders çıkaracaklarını düşünüyor

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Yarışa dokuzunculuk gibi iyi bir pozisyondan başlayan Ocon'un yarışı her geçen tur daha da kötüye gitti.

İlk olarak startta sıra kaybeden Ocon, birkaç tur sonra startta griddeki yerine doğru yerleşmediği için beş saniye zaman cezası aldı.

İkinci piti esnasında bu cezayı çeken Ocon, takımın beş saniye bitmeden -4.6 saniye sonra- araçta çalışmalara başlaması nedeniyle 10 saniye daha ceza aldı.

Hem pit stop, hem de ceza için üçüncü kez pite gelen Ocon, bu kez de pit yolunda hız sınırını aşarak beş saniye ceza aldı.

Toplam 20 saniye cezanın ardından son sıraya düşen Ocon'un yarışı fiilen sona ermişti, takım da 41. turda daha fazla gitmemeye karar verdi ve Ocon'u yarıştan çekti.

Hatalar zinciri hakkında konuşan Szafnauer, araçta çalışmaya erken başlamalarının sebebi olarak bozuk bir sayaç sistemini gösterdi.

Szafnauer, "Bu sadece bir zamanlama sorunuydu. Mekanikerlerin kulaklarına ne zaman başlayabileceklerini söylemek için geri sayım yapan bir sistemimiz var, bu sistem 0.4 saniye kadar bir hata yaptı."

"Bunun neden olduğuna bakmam lazım ama bir tedbir almalıyız, yarım saniye geç başlatabiliriz. O yarım saniye bizi öldürmez."

"Alpine için araç üzerinde çalışmaya erken başlamak gibi operasyon hataları çok ama çok nadir görülmekte. Daha önce burada böyle bir şey olduğunu hiç görmedim, bunun olmaması için iyi sistemlerimiz var, bu yüzden bir daha olmayacağından eminim."

"Esteban startta sıra kaybetti, bundan ders çıkaracaktır. Bence operasyonel olarak bundan sonra sorunsuz yarışlar geçirmeyi dört gözle bekleyebiliriz." dedi.