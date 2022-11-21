Szafnauer, Ocon'un savunmasını övdü: "Ona savunma bakanı demeliyiz!"

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Sezonun son yarışına sekizinci sırada başlayan ve startta Sebastian Vettel'e geçilen Ocon, birkaç viraj sonra yerini geri almayı başardı, ancak bu sırada bir önündeki Lando Norris çoktan kopup gitmişti; bu da Ocon'un DRS avantajının olmayacağı anlamına geliyordu.

İkilinin mücadelesi ilk pitlere kadar devam etti. DRS avantajına sahip olan ve neredeyse her tur atak deneyen Vettel, Ocon'un sıkı savunmasını aşmayı başaramadı.

Damalı bayrağa yedinci sırada ulaşmayı başaran Ocon, böylece sezonu 92 puanla sekizinci tamamladı, ayrıca Fernando Alonso'yu da 11 puan farkla mağlup ederek kariyerinde ilk kez bir sezonu takım arkadaşının önünde kapatmayı başardı.

Ocon'un kaydettiği gelişimle ilgili konuşan Otmar Szafnauer özellikle bir yarışın onu gerçekten etkilediğini söylüyor: Lewis Hamilton'ı savunarak dördüncü sırada tamamladığı Japonya.

PlanetF1'in sorularını yanıtlayan Szafnauer, "Esteban birçok muhteşem yarış çıkarttı, iyi performans veremediği zamanlar da oldu, ancak her seferinde geri dönmeyi başardı."

"Benim için Suzuka'da yaptıkları ayriyeten öne çıkıyor. İnanılmazdı."

"Lewis ıslak zeminde ve değişken koşullarda çok iyi bir isim. kendisi arkanızdaysa sürekli aynalarınıza bakmanızı gerektiriyor. Ayrıca aracı da daha hızlıydı, buna rağmen Esteban onu arkasında tutmayı başardı. Harika bir performanstı."

"Abu Dhabi'de de harika bir iş çıkardığını söylemek mümkün, Vettel'i arkasında tutabileceğinden emindim, tuttu da."

"Checo'nun lakabının 'Savunma Bakanı' olduğunu biliyorum ama belki de lakabın sahibini değiştirmeliyiz."

"Örneğin Fransa'da 'Savunma Bakanı' nasıl söyleniyor, söyleyebilecek kimse yok mu? Doğru kelimeleri bulalım ve ona bu lakabı takalım!" dedi.