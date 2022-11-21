Szafnauer, Ocon'un savunmasını övdü: "Ona savunma bakanı demeliyiz!"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, ilk bölümde Sebastian Vettel'e iyi bir savunma yapan Esteban Ocon'un "savunma bakanı" lakabını hak ettiğini söylüyor.
Sezonun son yarışına sekizinci sırada başlayan ve startta Sebastian Vettel'e geçilen Ocon, birkaç viraj sonra yerini geri almayı başardı, ancak bu sırada bir önündeki Lando Norris çoktan kopup gitmişti; bu da Ocon'un DRS avantajının olmayacağı anlamına geliyordu.
İkilinin mücadelesi ilk pitlere kadar devam etti. DRS avantajına sahip olan ve neredeyse her tur atak deneyen Vettel, Ocon'un sıkı savunmasını aşmayı başaramadı.
Damalı bayrağa yedinci sırada ulaşmayı başaran Ocon, böylece sezonu 92 puanla sekizinci tamamladı, ayrıca Fernando Alonso'yu da 11 puan farkla mağlup ederek kariyerinde ilk kez bir sezonu takım arkadaşının önünde kapatmayı başardı.
Ocon'un kaydettiği gelişimle ilgili konuşan Otmar Szafnauer özellikle bir yarışın onu gerçekten etkilediğini söylüyor: Lewis Hamilton'ı savunarak dördüncü sırada tamamladığı Japonya.
PlanetF1'in sorularını yanıtlayan Szafnauer, "Esteban birçok muhteşem yarış çıkarttı, iyi performans veremediği zamanlar da oldu, ancak her seferinde geri dönmeyi başardı."
"Benim için Suzuka'da yaptıkları ayriyeten öne çıkıyor. İnanılmazdı."
"Lewis ıslak zeminde ve değişken koşullarda çok iyi bir isim. kendisi arkanızdaysa sürekli aynalarınıza bakmanızı gerektiriyor. Ayrıca aracı da daha hızlıydı, buna rağmen Esteban onu arkasında tutmayı başardı. Harika bir performanstı."
"Abu Dhabi'de de harika bir iş çıkardığını söylemek mümkün, Vettel'i arkasında tutabileceğinden emindim, tuttu da."
"Checo'nun lakabının 'Savunma Bakanı' olduğunu biliyorum ama belki de lakabın sahibini değiştirmeliyiz."
"Örneğin Fransa'da 'Savunma Bakanı' nasıl söyleniyor, söyleyebilecek kimse yok mu? Doğru kelimeleri bulalım ve ona bu lakabı takalım!" dedi.
Resmi: Sargeant, 2023'te Williams ile Formula 1'de yarışacak!
Schumacher: "Gelecek sezon olmasa bile 2024'te döneceğim"
Son Haberler
Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı
Ferrari, araçlarını geliştirirken daha komplike bir sorunla mücadele ettikleri için Red Bull’a karşı güncelleme savaşını kaybettiklerini düşünüyor.
Hamilton: "W13'ü son kez kullanmaktan kaçmak için 'hasta taklidi' yapabilirim"
Lewis Hamilton, W13'ü Abu Dabi sonrası testte kullanmamak için 'hasta taklidi yapabilirim' diye şaka yaptı.
Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı
Mick Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut esnasında takımdan uyarı aldı. Telsizden 'donut yapmayı bırakması' söylendi.
2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş
2023 koltuğu için Haas ile iletişime geçen, F1'e dönme isteği yeniden canlanan Nico Hulkenberg olmuş.