Szafnauer: "Ocon'a, 'Fransa savunma bakanı' lakabı takılmalı"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer'e göre Esteban Ocon, bu yıl pistte pilotlara karşı yaptığı etkileyici savunmaların ardından 'Fransız savunma bakanı' olarak tanınmalı.
Ocon bu yıl Alpine'in puanlarının çoğunu toplayarak, takımın Takımlar Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlamasına katkı sağladı. Alpine, sezonun son yarışında McLaren'ı geride bıraktı.
Ocon 2022'de podyuma çıkamamış olsa da, F1'de bugüne kadarki en iyi sezonunu geçirdiğini söyledi. Bu durum, 2022'nin Fransız pilotun en fazla puan aldığı sezon olmasından kaynaklanıyor.
Motorsport.com tarafından bu yıl Ocon'da büyük bir ilerleme görüp görmediği sorulduğunda Alpine takım patronu Szafnauer, pilotun bu sezon 'muhteşem yarışlar' geçirdiğini söyledi.
Szafnauer, “'Olamaz, iyi bir performans göstermiyor' diye düşündüğümüz zamanlar da oldu ancak sonunda başardı. Onun için gerçekten iyi bir sezondu."
“Benim için sezonun öne çıkan yarışı Suzuka, gerçekten inanılmazdı. Lewis [Hamilton] Mercedes ile, ıslak ve kuru zeminde, sürekli değişen koşullarda oldukça iyiydi; onu her zaman aynalarınızda görebiliyordunuz. O yarışta Lewis, en hızlı araca sahipti."
“Ve Esteban o yarışta Lewis'i arkasında tutmayı başardı." dedi.
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Photo by: Alpine
Ocon, Suzuka'da yağmur nedeniyle kısa süren Japonya Grand Prix'si boyunca Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı ve yedi kez dünya şampiyonu pilotun önünde dördüncü sırayı elde etti.
Hamilton, Ocon'u U virajda ve Spoon'dan 130R'a kadar zorladı, ancak Alpine pilotu önde kalmak için aracını mükemmel bir şekilde konumlandırdı.
Szafnauer, sonraki yarışlarda da Ocon'un arkasındaki pilotları geride tutabileceğinden emin oldu ve 2021 sezonunda Abu Dabi'deki savunmaları nedeniyle 'Meksika savunma bakanı' olarak adlandırılan Sergio Perez gibi Ocon'a da bir lakap verilmesi gerektiğine dair bir şaka yaptı.
Szafnauer, “Checo'nun lakabının savunma bakanı olduğunu biliyorum ama, belki bir de Fransız savunma bakanımız olmalı."
“Bence Esteban'a bu lakabı takmayı düşünebiliriz." dedi.
Abu Dabi'deki basın toplantısından sonra Szafnauer'e, Ocon tarafından 2021 sezonundan imzalı bir Alpine F1 yarış kıyafeti hediye edildi. Szafnauer, pilotuna lakap fikrini söyledi ve Ocon bunu Fransızcaya "ministre de la défense" olarak çevirdi.
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