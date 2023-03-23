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Szafnauer: "Mühendisler reddetmese Ferrari ile mücadele edebilirdik"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, takımın Ferrari ile mücadele edebilecek bir tempoya sahip olduğunu düşünüyor.

Altay Gök
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Szafnauer: "Mühendisler reddetmese Ferrari ile mücadele edebilirdik"
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Cidde'de fena bir yarış geçirmeyen Alpine, özellikle ilk pitlerden sonra Ferrari pilotlarıyla aynı tempoyu tutturmuş durumdaydı ve bir süre farkın açılmasına da izin vermedi.

Ancak bitime 10 tur kala her iki Alpine'in de temposu belirgin şekilde düştü ve günün sonunda Esteban Ocon sekiz, Pierre Gasly ise dokuzuncu olarak takıma çifte puan getirdiler. 

Takımın antrenman seanslarını çok iyi geçirdiğini, hatta ikinci seansta Ocon ile dördüncü olduklarını düşünürsek bu sonuç pek de tatmin edici değil.

Takım patronu Otmar Szafnauer ise aslında Ferrari ile eşleşecek bir tempoları olduğunu ancak gaza basma taleplerinin mühendisler tarafından reddedildiğini söylüyor.

Sky F1'e konuşan Szafnauer, "Yarışın bir kısmında ölü topraklardaydık, sonrasında da ayağımızı gazdan çektik. Damalı bayrağa kadar gidebilmek için lastikler konusunda muhafazakâr davrandık."

"Ferrari'lere biraz daha yaklaşabileceğimizi umuyordum ama mühendisler buna izin vermedi."

"Nerede sıkıntı yaşadığımıza bakmalıyız. Cuma günü az yakıtla piste çıkmıyoruz, bu yüzden sorun sahip olduğumuz yakıt miktarı değil."

"Durumu analiz etmeli Pazar günü Cuma gününe kıyasla nerede biraz daha iyi olabileceğimizi görmeliyiz." dedi.

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