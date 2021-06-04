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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Szafnauer: ''Monako tek seferlikti''

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Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, takımın Monako'da gösterdikleri performansın tek seferlik olduğunu ancak bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Szafnauer: ''Monako tek seferlikti''

Aston Martin, geçtiğimiz yarış hafta sonunda güçlü bir performans sergilemişti. Takımın genç pilotu Lance Stroll yarışı sekizinci sırada tamamlarken, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de beşinci olmuştu ve yeni takımıyla birlikte ilk puanlarını almıştı.

Ancak İngiliz takımın performansı bu haftaki Azerbaycan Grand Prix hafta sonunun ilk gününde oldukça düştü. Stroll ilk seansı 13., ikinci seansı da 14. sırada tamamlarken, Vettel iki seansta da 15. sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si hakkında yorum yapan takım patronu Szafnauer, Monte Carlo'daki yarışın tek seferlik olduğunu ancak böyle devam etmek istediklerini söyledi.

''Monako özel bir yerdi ve tek seferlikti. Monako'da sahip olduğumuz şeyin üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Orada aldığımız sonuçlar takıma motivasyon kazandırdı ve öyle bir yerde iyi iş çıkardığımızı gösterdi, pit stoplarımız da iyiydi. Stratejimiz iyiydi ve düzgün sıralama turları geçirdik. Eğer başka yerlerde de ve uzun süre boyunca devam ettirirsek, iki aracımız da puanlı bitiş görebilir.''

Burada da Monako'daki performanslarına ulaşıp ulaşamayacakları sorulan Szafnauer, ''Göreceğiz, hâlâ erken vakitlerdeyiz. İyi bir ilk seans geçirdik. Hâlâ öğreneceğimiz çok şey ve bu gece yapacak çok ödevimiz var.'' dedi.

Vettel, Monako'da çıkardığı performanstan sonra herkesi etkilemişti ancak Szafnauer, Alman sürücünün daha %100 performansına ulaşmadığını düşündüğünü söyledi.

''Seb giderek rahatlıyor. Monako'da rahat değilseniz, araçtan tüm performansı çıkarmak çok zordur ve o, Monako'da araçta çok rahattı. Hem yarışta, hem de sıralamalarda iyi bir iş çıkardı. Şu anda %100'de mi? Orada olduğunu sanmıyorum fakat çok yakın.''

Son olarak da Vettel ve Stroll'ün takımdaki rolleri hakkında konuşan Szafnauer, ''Lance bir çaylak değil.''

''Bir süredir bizimle birlikte ve Sebastian ile Lance arasında da iyi bir dinamik var. Sebastian'ın daha fazla tecrübesi var ve o geldikten beri toplantıları yapma şeklimiz biraz değişti. Sebastian bizim bazı şeyleri yürütme şeklimizi değiştirdi ve sadece Lance değil, tüm takım bunu benimsedi.'' ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

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