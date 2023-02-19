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Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, eski pilotu Fernando Alonso'nun takım hakkında yaptığı yorumlara karşılık verdi.

Zeynep Taş
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Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil"
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Aston Martin'in AMR23 lansmanından üç gün sonra, yeni A523'ü tanıtmak üzere Londra'ya gelen Alpine takım patronuna Esteban Ocon ve yeni transfer Pierre Gasly eşlik etti.

Gasly, Alonso'nun Silverstone merkezli takıma geçiş yapacağını açıklamasının ardından İspanyol pilotun yerine getirildi.

Aston Martin, geçen yılki Takımlar Şampiyonası'nda Alpine'in orta gruptaki dördüncülüğüne kıyasla ancak yedinci olabilse de Alonso, Grand Prix zaferleri hedefleyen takımın büyük yatırımları tarafından cezbedildi. 41 yaşındaki pilot Mayıs ayında F1 zaferi olmadan on yıl geçirmiş olacak.

AMR23 lansmanında Alonso, şunları söyledi: "Aston Martin, son birkaç seferde katıldığım diğer takımlardan çok farklı."

"Onlar [Alpine] dördüncü bitirdiler ve dördüncülükle mutlu oldular. Beşinci bitirdiler ve beşincilikle mutlu oldular. Eğer yedinci olsalardı, bu da kutlanacaktı. Burada [Aston Martin] kazanana kadar kutlama yok ve bu çok çekici."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Alpine'in 2023 lansmanında Alonso'ya yanıt veren Szafnauer, "Geriye dönüp bakarsanız dördüncü bitirdiğimizde, takımın bir parçası olan herkes gibi o da mutluydu."

"Bir yıl önce beşinciyseniz ve hedefiniz dördüncülüğe yükselmekse, bunu yapmak kolay değildir. McLaren'i yenmek zorundaydık. Woking'e gittim ve orada devasa bir kupa dolabına sahip olduklarını görüyorsunuz, yani onları yenmek kolay değil."

"Bu yüzden 'bakın, ilk dörde girmek istiyorum, beşinci değil dördüncü olmak istiyorum' dediğinizde bu başarıları kutlamanız gerektiğini düşünüyorum. 'Bunu başardık ve hadi kutlayalım' demenin utanç verici olduğunu düşünmüyorum."

"Gelecek yıl, üçüncülüğe bu yıl olduğumuzdan daha fazla yaklaşabilirsek, bunu da kutlayacağız. Eğer daha yakınsak ve aradaki fark o kadar da büyük değilse, bu gitmek istediğimiz yere doğru ilerlediğimiz anlamına gelir." dedi.

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