Szafnauer: "McLaren daha fazla güncelleme getirip, daha da gelişmeli"

Otmar Szafnauer, geçtiğimiz günlerde RacingNews365 podcast'ine konuk oldu ve burada verdiği demeçte McLaren'ın performansına değindi.

McLaren bu yıl şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydetti ve 2021'den bu yana ilk galibiyetini geçen hafta sonu Miami'de aldı.

Szafnauer'e göre McLaren'ın rehavete kapılmaması ve gelişmeyi sürdürmesi gerekiyor.

Szafnauer, "Dünya şampiyonunun peşindeyseniz duramazsınız."

"Aracınızı, yakalamaya çalıştığınız taraftan daha sık güncellediğinizden ve tüm bu güncellemelerin işe yaradığından emin olmalısınız."

"Hatta getirdiğiniz güncellemeler daha büyük olmalı, daha büyük bir etki yaratmalı."

"Dışarıdan bakıldığında, McLaren'ın şu ana kadar bunu başardığını görebilirsiniz."

"Geçen yıl sezona başarısız şekilde başladılar, çok kötü bir durumdalardı fakat yıl sonunda önemli ölçüde geliştiler ve hangi yönde ilerleyeceklerini anladılar."

"Daha iyisini yapmak istiyorlarsa bunu yapmak çok önemli. İyi çalışan daha fazla güncelleme getirmeli ve gelişmelisiniz."

"Bir parça fikrinin ortaya koyulmasndan araca montaja kadar geçen süre 8 ila 12 hafta sürüyor. Her şey güncellemelerin kapsamına bağlı. Tüm personel sürece dahil oluyor."

"McLaren yöneticileri, fabrikadaki mühendislere teşekkür etmekte haklılar çünkü bu insanlar bir şeylerin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyorlar.” dedi.