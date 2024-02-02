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Szafnauer: "Lance, babasının 'elini kolunu' bağlıyor"

Aston Martin'in eski patronu Otmar Szafnauer, Lance Stroll'ün Lawrence üzerinde olumsuz etki yarattığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Otmar Szafnauer, uzun yıllar boyunca Force India/Racing Point/Aston Martin ile çalıştı fakat 2022'nin başında Alpine'e geçti.

Alpine'de geçirdiği 1.5 yılın ardından takımdan gönderilen Otmar Szafnauer, geçtiğimiz günlerde Inside Line podcastine konuk oldu.

Konu hakkında konuşan Szafnauer, "Force India'nın sahibi Vijay Mallya'nın eli kolu bağlı değildi."

"Araçlarından birinde [şu anki takım sahibi Lawrence Stroll'ün aksine] oğlu oturmuyordu, bu yüzden karar verirken daha objektifti."

"İkisi de - Vijay ve Lawrence - pistte en iyi sonuçları almak istiyorlardı. Bu baskıyı hep hissettim. Lawrence çok daha fazla para harcadı. Vijay da harcadı ama Lawrence çok daha fazla harcadı."

"Fakat Force India, kendi döneminin sonunda Aston Martin'in şu anki seviyesinden daha iyi performans gösteriyordu."

"Fabrikanın inşası da dahil olmak üzere birçok yeni harcamanın sonuçlar üzerinde büyük bir etkisi olmamasından korkuyorum. İşlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Şu anda Lance ile çalışan mühendisler, onunla iyi sonuçlar elde etmek için büyük çaba sarf etmek zorundalar. Ayrıca bir fizyoterapist ve bir spor psikoloğundan da yardım alıyor."

"Takım, farklı tarzda dünya şampiyonlarıyla anlaşıyor ki -Lance- onların deneyimlerinden bir şeyler öğrenebilsin. Bu sayede -Lance'in- daha iyi bir sürücü olacağını düşünüyorum." dedi.

Lawrence Stroll, arrives at the track

Lawrence Stroll, arrives at the track

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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