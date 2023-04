Szafnauer: "Kurallar olması gerektiği gibi uygulandı"

Melbourne yarışında 57. turda kaotik bir yeniden startın ardından üçüncü ve son kez kırmızı bayrak çıktı ve bu da yarışın nasıl biteceğini belirlemek için 30 dakikalık bir gecikmeye neden oldu. Ancak sonunda yarış, Güvenlik Aracı ardında sona erdi.

Son yeniden startta kaza yapanlardan biri olan Alpine pilotu Pierre Gasly, rakiplerinin son turda Güvenlik Aracı ile damalı bayrağı geçtiğini görünce puan alamadığı için oldukça öfkelendi.

FIA yarışı kural kitabına göre bitirmiş olsa da Albert Park kaosunun tekrarlanmasını önlemek için kuralların yeniden gözden geçirilmesi gerekip gerekmediği konusunda tartışmalar gündeme geldi.

Yaşadıkları temasın ardından her iki pilotu da yarış dışı kalan Szafnauer, her senaryoyu karşılamanın imkansız olması nedeniyle kuralların 'olması gerektiği gibi' olduğunu düşünüyor.

Szafnauer, "Bu durumda 'Tamam, kuralları değiştirelim, çünkü faydası olurdu' diyebilirsiniz; ama tam tersinin gerektiği başka durumlar da olacaktır."

"Kurallar neyse odur ve ne olursa olsun onları yarış sırasında değiştiremezsiniz. Sezon bittikten sonra geriye dönüp baktığınızda bunun iyi mi kötü mü olduğu yarı yarıya belli olacak çünkü bir seferinde yardımcı olup diğerinde olmadığı pek çok farklı senaryomuz olacak."

"Dolayısıyla, kuralların bu haliyle iyi olduğunu düşünüyorum."

"Farklı senaryolara sahip olabiliriz ama kuralları başlangıçta koymalı ve onlara bağlı kalmalıyız. Eğer kuralları daha sonra gözden geçirmek istiyorsak bu da sorun değil, ama bırakalım sportif direktörler gözden geçirsin." dedi.

Marshals remove the damaged car of Esteban Ocon, Alpine A523, from the circuit after the race

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images