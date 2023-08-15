Szafnauer: "F1'de kazanmak için donanma değil, korsan almak gerekiyor"

Alpine, 2022'nin başında Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer'i yeni takım patronu olarak göreve getirmişti.

Szafnauer'in Alpine'in gelişimine yardımcı olması bekleniyordu ve o yılı nispeten iyi geçirerek dördüncü oldular. Ancak bu sezon şimdiye kadar kendileri için çok daha zor geçti ve bunun üzerine Alpine CEO'su Laurent Rossi takım yönetimini eleştirdi hatta "amatörlükten" söz etti.

Son aylarda birçok üst düzey isim başka departmanlara kaydırıldı ya da takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Enstone merkezli takım için 34 yıldır çalışan sportif direktör Alan Permane ve Szafnauer'in içerisinde bulunduğu birkaç isimle yollar ayrıldı.

Szafnauer, Jason Stein ile Cars & Culture adlı radyo programında Alpine yönetimi hakkında sert sözler söyledi.

Szafnauer, "Ana şirket, yarış takımının birçok alanında çok fazla kontrole sahip olmak istedi."

"Daha önce hiç görmediğim seviyelerdeydi... Ticari departman, pazarlama departmanı, İK, finans, iletişim gibi tüm departmanlar bana değil, etrafımdaki organizasyonda görev alan başka birine rapor veriyordu."

"Bir donanmaymış gibi davranıyorlardı fakat F1'de kazanmak istiyorsanız, korsan olmak zorundasınız."

Esteban Ocon, Alpine F1 A523 Fotoğraf: Erik Junius

"Tüm takımların, araçların, sürücülerin, motorların ve lastikler hakkındaki bilgilerinin eşit olduğunu varsayalım, fakat sizin aksinize Mercedes veya Red Bull'da insan kaynakları ve finans departmanının, ticari konular ve iletişimle birlikte Christian'a (Horner) bağlı olduğunu hayal edin. Bilin bakalım bu şartlarda kim kazanacak? Tabii ki Red Bull kazanacak."

"Eğer olaya bu şekilde bakarsanız, bunu anlamak gerçekten çok kolay. Bu şekilde bakmazsanız, insan kaynaklarının takım patronuna rapor vermesinin sorun olmadığına ikna olursunuz."

"Bence bu iyi bir tutum değil. Örneğin Formula 1'de biriyle anlaşmak için sadece bir gününüz var, iki haftanız değil. Bir sözleşmeyi hazırlamak iki hafta sürerse, o mühendis başka bir yere gidebilir. Bu yüzden korsan gibi davranmak zorundasınız." dedi.

Szafnauer sabrını yitirmeye başlayan kişinin Renault CEO'su Luca de Meo olduğunu belirtti.

Szafnauer, "Renault üst yönetimi ve CEO Luca de Meo, Formula 1'deki herkes gibi hemen başarı istiyor."

"Ne yazık ki Formula 1'de işler böyle yürümüyor. Ona bunu yapmanın zaman aldığını ve bunun için ne gerektirdiğini belirttim."

"Yarış dünyasında geçirdiğim 34 yıl yılın ardından, ki bunların 26'sı Formula 1'deydi, 'bir takımı değiştirmek için gereken budur' dediğimde, belli bir deneyimi baz alarak konuşuyorum ve onlar böyle bir şey mümkün olmasa bile süreci hızlandırmak istediler."

"Gerçekçi olmayan bir zaman çizelgesini kabul edemezdim. Bunu yaparsanız, bir noktada herkes hayal kırıklığına uğrar."

"Bu yüzden masaya gayet gerçekçi ve ulaşılabilir bir plan koydum ama sanırım onlar başka birinin bu planı kısaltmasını istediler." dedi.