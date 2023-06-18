Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik"
Pierre Gasly ve Alpine Formula 1 takımı mühendisleri, Fransız pilotun İspanya GP'si sıralama turlarında engelleme yaptığı için ceza almasının ardından iletişim prosedürlerini sıkılaştırdı.
Gasly, Barselona'da ayrı zamanlarda Carlos Sainz ve Max Verstappen'i engellediği için üçer sıra ceza aldı.
Takım arkadaşı Esteban Ocon'un Monako'daki performansını yakalayarak sıralamalarda dördüncü oldu, ancak aldığı altı sıra ceza onu onuncu sıraya düşürdü.
Gasly, Salı günü takımın Enstone fabrikasını ziyaret etti ve mühendisleriyle yaptığı toplantıda antrenman ve sıralama seanslarında hızla yaklaşan araçlar hakkında nasıl daha doğru uyarılar verilebileceğine odaklandı.
Takım patronu Otmar Szafnauer, "İspanya'dan sonra Pierre ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik."
"İletişim stratejisini, onunla nasıl iletişim kurduğumuzu, ihtiyaç duyduğu bilgileri, aldığı bilgilerin zamanlamasını, bu bilgilerle ne yaptığını yaklaşık bir buçuk saat boyunca tartıştık çünkü daha iyi olmak istiyorduk." dedi.
Szafnauer, Barselona'daki cezanın son derece maliyetli olduğunu kabul etti.
"Talihsiz bir durumdu."
"O kadar iyi bir sıralama sonucu elde ettiğimizde gerçekten orada yarışabileceğimizden emin olmalıyız. Bazı şeyleri farklı yapacağız, özellikle de Pierre'in tarafında. Esteban mühendislik ekibine daha alışkın çünkü çok daha uzun süredir bizimle birlikte."
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference
Photo by: FIA Pool
Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Williams, FW45'i nasıl elden geçirdi?
Resmi: Gasly 6 sıra grid cezası aldı!
Resmi: Gasly 6 sıra grid cezası aldı! Resmi: Gasly 6 sıra grid cezası aldı!
Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"
Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz" Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"
Ocon ve Gasly, Miami GP öncesi NASCAR aracını kullandılar
Ocon ve Gasly, Miami GP öncesi NASCAR aracını kullandılar Ocon ve Gasly, Miami GP öncesi NASCAR aracını kullandılar
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor
Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor
Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı
Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı
Son Haberler
Perez: "Daha güçlü döneceğim"
Perez: "Daha güçlü döneceğim" Perez: "Daha güçlü döneceğim"
Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!" Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"
200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"
Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız" Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
Perez: "Daha güçlü döneceğim"
Perez: "Daha güçlü döneceğim" Perez: "Daha güçlü döneceğim"
Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!" Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"
200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"
Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız" Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"
Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek" Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"
Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi
Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi
Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"
Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu" Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"
Kanada GP hakemleri, Norris'e neden ceza verdiklerini açıkladılar
Kanada GP hakemleri, Norris'e neden ceza verdiklerini açıkladılar Kanada GP hakemleri, Norris'e neden ceza verdiklerini açıkladılar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.