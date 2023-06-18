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Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik"

Pierre Gasly ve Alpine Formula 1 takımı mühendisleri, Fransız pilotun İspanya GP'si sıralama turlarında engelleme yaptığı için ceza almasının ardından iletişim prosedürlerini sıkılaştırdı.

Adam Cooper
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Pierre Gasly, Alpine A523

Gasly, Barselona'da ayrı zamanlarda Carlos Sainz ve Max Verstappen'i engellediği için üçer sıra ceza aldı.

Takım arkadaşı Esteban Ocon'un Monako'daki performansını yakalayarak sıralamalarda dördüncü oldu, ancak aldığı altı sıra ceza onu onuncu sıraya düşürdü.

Gasly, Salı günü takımın Enstone fabrikasını ziyaret etti ve mühendisleriyle yaptığı toplantıda antrenman ve sıralama seanslarında hızla yaklaşan araçlar hakkında nasıl daha doğru uyarılar verilebileceğine odaklandı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, "İspanya'dan sonra Pierre ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik."

"İletişim stratejisini, onunla nasıl iletişim kurduğumuzu, ihtiyaç duyduğu bilgileri, aldığı bilgilerin zamanlamasını, bu bilgilerle ne yaptığını yaklaşık bir buçuk saat boyunca tartıştık çünkü daha iyi olmak istiyorduk." dedi.

Szafnauer, Barselona'daki cezanın son derece maliyetli olduğunu kabul etti.

"Talihsiz bir durumdu."

"O kadar iyi bir sıralama sonucu elde ettiğimizde gerçekten orada yarışabileceğimizden emin olmalıyız. Bazı şeyleri farklı yapacağız, özellikle de Pierre'in tarafında. Esteban mühendislik ekibine daha alışkın çünkü çok daha uzun süredir bizimle birlikte."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Photo by: FIA Pool

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