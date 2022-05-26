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Szafnauer: "İspanya'da hafta sonu ilerledikçe neden geriye düştüğümüzü anlamalıyız"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, İspanya GP hafta sonunda giderek tempo kaybettiklerini ve bunun sebebini anlamaları gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül
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Szafnauer: "İspanya'da hafta sonu ilerledikçe neden geriye düştüğümüzü anlamalıyız"
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Alpine, İspanya'da Bahreyn'den sonra ilk kez iki araçla birden puan almayı başarmıştı ancak bunun öncesinde tutarsız bir hafta sonu geçirdiler.

Cuma günü Fernando Alonso çok güçlü turlar çıkarsa da, takım cumartesi günü iki araç birden son bölüme kalamadı.

Ancak yarışta takımın çok iyi bir tempo yakalayarak iki araçla birden ilk ona girmeyi başardı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Monako GP öncesi şöyle dedi: "İspanya GP, pek çok geçiş ve pit stopla ilginç bir yarıştı."

"Cumartesi günkü kötü performansımız göz önüne alındığında sonuçtan memnunuz çünkü 20 ve 12. sıralardan başlayıp, 9. ve 7. olduk. Her iki sürücü de mühendislerin ve stratejistlerin yardımıyla planımızı çok iyi şekilde uyguladılar."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yarış uzun ve sıcaktı ancak toparlanıp, bu hafta sonu Monako için hazırlanmayı başardık."

"Barselona pisti çok sayıda özelliği içerisinde barındırıyor. Uzun düzlükler, yavaş virajlar, şikanlar, birkaç orta hızlı ve hızlı viraj var. Bütün bunlar aracın kabiliyetini gerçek anlamda değerlendirmemizi sağlıyor."

"Hafta sonunun ardından kafamızda birkaç soru işareti var. Cuma gününden pazara hava aynıydı fakat aracımızın performansı giderek düştü. İki araçla birden puan kazanmak için bunun sebebini bulmamız gerekiyor."

"Artık hepimizin yarışmayı sevdiği bu efsanevi Monako pistinde sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazar günü dar pistte geçiş yapmak kolay olmayacak. Bu açıdan sıralama turlarında hızlı olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Cuma gününe oranla tempo kaybettiğimiz Barselona yarışı hariç sezon boyunca durum böyleydi."

"Bunun üzerinde çalışacağız. Sıralama turlarındaki pozisyonlar yarış sonucunu ciddi şekilde etkileyecek."

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