Szafnauer: "İlk yarışlar 'tuhaf' olacak"

Formula 1'de 2020 sezonu 5 Temmuz'daki Avusturya yarışıyla başlayacak ve 12 Temmuz'da yine aynı bir pistte ikinci bir yarış daha yapılacak.

Takımlar özel uçaklarla buraya gelecekler ve her iki günde bir özel teste tabi tutulacaklar. Çalışanlar ülkeye geldikleri gibi doğrudan otellerine götürülecek ve pist dışında başka bir yere gidemeyecekler. Her takımın oteli ayrı olacak ve takımların birbirleriyle iletişime geçmesine izin verilmeyecek.

Bunun gibi çok sayıda düzenleme bulunuyor ve Otmar Szafnauer, aylar sonra yapılacak ilk yarışların seyircilerin de olmamasıyla birlikte çok tuhaf olacağını düşünüyor.

Racing Point patronu, “Sanırım uzun bir aradan sonra bir uçağa binmek, farklı bir ülkeye uçmak ve bir yarış pistine gitmek hepimizin garip hissetmesine neden olacak."

“Padoka geldiğimizde ilk kurulumu yaparken çok farklı hissedeceğimize eminim, ama hepimiz evlerimizde bu 'yeni normale' adapte olmayı başardık ve şimdi bunu pist üstünde de yapabiliriz."

“Herkesi fabrikada güvende tutmak için uyguladığımız süreçler ve prosedürler, sıkı bir şekilde yarış pistinde de uygulanacak ve bu yüzden olabilecek en iyi durumda olacağız."

"Ama her şeyden önce hem ben, hem de takımım bizi yeniden yarışlara sokabilmek adına son üç ay boyunca tüm paydaşlar tarafından yapılan tüm bu çalışmaları takdir ediyoruz. Güvenlik her şeyden önemli ve hepimiz yarış pistine dönüşümüzü sorumlu bir şekilde ele alıyoruz."

“Tribünlerde taraftarların olmadığı bir hafta sonu eskisiyle aynı olmayacak. Onların coşkularını ve desteklerini özleyeceğiz. Ama aynı zamanda sezona kapalı kapılar ardında başlamak da mantıklı. Bunu Avusturya'da yapıyor olmamız, BWT ile ülkeye olan bağlarımız düşünüldüğünde, -bir takım olarak- bizim için özellikle önemli. Bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

“Hepimiz için oldukça yoğun birkaç ay olacak. Ancak takımlar, Formula 1, FIA, pist sahipleri ve vb. taraflar da dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlardan bu takvime büyük bir destek geldi."

"Hepimiz, sunulan bu planın yönetilebilir olduğu konusunda hemfikiriz ve ben de takımımı bilen birisi olarak, bu zorluğun tadını çıkaracaklarına eminim. Günün sonunda hepimiz yarışçıyız. Bizim tutkumuz bu ve buna geri dönüyor olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.