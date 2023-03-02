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Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP için yeni parçalar hazırladıklarını doğruladı.

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Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"
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Alpine sezon öncesi testlerinde pek de iyi bir görüntü vermedi fakat bunun temel sebebi takımın yarış temposuna odaklanmış olmasıydı.

Takım hiç sıralama simülasyonu yapmadı. Bunun yerine dolu depoyla lastikleri tanımaya, aracı anlamaya ve doğru ayarları bulmaya çalıştı.

Bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP öncesi konuşan takım patronu Szafnauer, "Sezon öncesi testlerini iyimserlikle tamamladık. Test boyunca planladığımız her şeyi yaptık ve 2023 aracının nasıl çalıştığı hakkında net bir resim elde ettik."

"Yapmamız gereken bazı işler olduğu açık fakat sezonun ilk yarışı öncesinde mevcut durumdan memnunuz."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

"Dışarıdan bakıldığında, aracın henüz tam potansiyelini görmediğimiz için testin kendi adımıza düşük seviyede geçtiği söylenebilir. Fakat bizim açımızdan hedef açıktı: Çalışmalarımızda tutarlı olmak ve aracı geliştirmek için belirli bir temel oluşturmak istedik."

"Sürücüler birbirleriyle uyum içerisinde güçlü geri bildirimler sundular ve ilk yarış için iyi bir yöne doğru ilerliyoruz." dedi.

Bu hafta sonu ne beklediği sorusuna Szafnauer, "Takımdaki herkes sezonun ilk yarışı için hazır. Personelimizin araçtan daha fazlasını elde etmek için çok çalıştığı gergin bir kış dönemi oldu."

"Önümüzde 23 Grand Prix'lik uzun bir sezon var ve bu sezonda önemli olan başlangıçta ne olduğu değil, sezon biterken ne olduğu."

"Pazar akşamına doğru hangi pozisyonlarda yer aldığımızı öğreniyor olacağız fakat bu sezon için net bir planımız var. Hedeflediğimiz yere ulaşmak için kendimize odaklanacağız."

"Bahreyn'de aracımıza bu yılki ilk güncellemeyi getireceğiz ve bunun nasıl performans getireceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Esteban ve Pierre piste çıkmaya hazır, amaçları puan alarak sezona iyi şekilde başlamak."

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