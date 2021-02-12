Szafnauer: "İki sürücümüzle de düzenli olarak puanlar almalıyız"

Geçen yıl Racing Point adıyla gridde yer alan Aston Martin, sezon boyunca en hızlı araçlardan birine sahip olmasına rağmen yılı ancak dördüncü sırada tamamlayabilmişti.

Sergio Perez, takım için oldukça istikrarlı puanlar kazansa da, Lance Stroll çok istikrarsızdı ve bu da puan tablosuna yansıdı.

Bu yıl Perez'in yerini Sebastian Vettel alacak ve Otmar Szafnauer, her iki pilotun da iyi puanlar alabileceğine inanıyor.

Sky Sports ile olan röportajında takım patronu şöyle dedi: "Kış boyunca çok çalıştık ve umarın yine başarılı bir sezon geçirebiliriz. Geçen sene harika yarışlar çıkardık. Lance, Türkiye'de pole pozisyonunu kazandı. Bahreyn'de iki sürücümüz de podyuma çıktı ve Sergio yarışı kazandı. Artık Aston Martin markası altında yarışıyoruz ve mükemmelliğe odaklanmış durumdayız."

"Sebastian 33 yaşında ve bir Formula 1 aracı nasıl kullanılır unutmadı. İş ahlakı aynı ve başarılar elde etmek için can atıyor. Diğer tarafta Stroll geçen yıldan daha iyi olabilir. Geçen yıl istikrarı yoktu ancak bunun sebepleri vardı. Maalesef Mugello'da lastiği patladığı için podyumu kaçırdı ve bu, onun hatası değildi. Ayrıca sezon içerisinde COVID-19 oldu ve bunun sonuçları oldu."

"Şimdi istikrarını artırması ve düzenli olarak iyi sonuçlar almaya çalışması gerekiyor. Sezonu ilk dörtte bitirebilmemiz için her iki sürücünün düzenli olarak puan kazanması gerekiyor."

"Yeni araçta farklı seçenekleri değerlendirme fırsatımız olmadı. Temelde konseptimiz aynı olacak."

"Ancak araçta değişiklikler oldu çünkü FIA, yere basma gücünü azaltmak amacıyla aero kuralları değiştirdi. Bu yüzden her şeyi baştan yapmalıydık. Dışarıdan baktığınızda araç geçen yıla çok benzer görünecek. Ancak çoğunlukla yeni parçalardan oluşacak ve hatta buna yeni bir şasi bile diyebiliriz."

Aston Martin'in bütçe sınırına uyup uymadığı sorusuna, "Bu limitlere kolayca uyuyoruz. Ancak son yılara kıyasla bu limitlere çok daha yakınız. 61 yıl aradan sonra Aston Martin'i yeniden gridde görmek için sabırsızlanıyoruz. Bence bu, uzun yıllardır Formula 1'de görülen en ilginç şey olacak." yanıtını verdi.