Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun sprint yarışında temas yaşamasının ardından 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi.
Brezilya GP sprint yarışının ilk turunda, Ocon ve Alonso bir temas yaşadı. İkilinin teması sonucu Alonso, ön kanat hasarı aldı ve pite girmek zorunda kaldı.
Alpine takım patronu Szafnauer, sprint yarışından sonra olay hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadı; ancak cumartesi akşamı yayınlanan takımın basın açıklamasında her iki Alpine pilotunu da eleştirdi ve bu durumun, Takımlar Şampiyonası'ndaki McLaren ile dördüncülük mücadelesini zorlaştırdıklarını belirtti.
Szafnauer, "Esteban ve Fernando, bu tür kazalardan kaçınmalı ve hem kendilerinin hem de takımın çabalarını çöpe atmamalı."
"Bugün, iki pilot da takımı hayal kırıklığına uğrattı."
"Şampiyonadaki mücadelemizde puan elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu yüzden yarışta onlardan çok fazla şey bekliyorum."
"Önümüzdeki hafta sonu Abu Dabi'ye, bu sezondaki hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir konumda gitmek istiyoruz." dedi.
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