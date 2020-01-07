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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Hulkenberg, F1'de yarış kazanabilirdi"

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Szafnauer: "Hulkenberg, F1'de yarış kazanabilirdi"
Ekleyen:
, Editör
7 Oca 2020 15:20

RaceFans'e konuşan Otmar Szafnauer, Nico Hulkenberg'in Formula 1'de galibiyet fırsatlarını teptiğini düşünüyor.

Nico Hulkenberg, 2010 yılında Formula 1'de yarışmaya başladı ve o yıl Brezilya'da Williams'la pole pozisyonu almayı başardı.

2012 yılında Force India ile Formula 1'e geri dönen Hulkenberg, o yıl Brezilya Grand Prix'sinde galibiyete çok yaklaşmıştı.

Alman pilot, yarışın başında lider duruma yükselmişti ve ilerleyen bölümde arkasındaki Jenson Button'la birlikte diğer sürücülere 50 saniye civarında fark atmışlardı. Ancak güvenlik aracıyla birlikte her şey sıfırlandı.

Güvenlik aracından sonra Lewis Hamilton'a geçilen Hulkenberg, sonrasında yerini tekrar almaya çalışırken o dönemde McLaren adına yarışan Hamilton'la ilk virajda kaza yaptı ve iyi sonuç alma şansını kaçırdı.

Konu hakkında RaceFans'e konuşan eski adıyla Force India'nın takım patronu Otmar Szafnauer, "Brezilya Grand Prix'si takım tarihinin en iyilerinden biriydi ve Hulkenberg'in o yarışta kazanması gerekiyordu."

"O yarışta büyük bir farkla liderdi, 40 saniyelik bir farktan bahsediyoruz. Kimin kazasıyla güvenlik aracı girdi ya da neden olduğunu hatırlamıyorum. Sonuç olarak herkes tekrar Nico'ya yetişti. Ancak yarış başladığında aracımız yine gridin en hızlıyısdı." 

"Lewis'i geçmeye çalışıyordu ve pistte pilotların gittiği hat kuruyordu. Biraz daha ıslak bir bölümün olduğu yere çıktı ve sonrasında kaydı. Bence o yarışı kazanma şansımız çok yüksekti." dedi.

Hulkenberg de geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte 2012 Brezilya Grand Prix'sinin canını acıttığını söylemişti.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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